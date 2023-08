Neo Berlin 2087 – Das Cyberpunk-RPG zeigt sich im ersten Gameplay

Die Entwickler von Elysium zeigen heute die ersten Gameplay-Szenen aus ihrem Cyberpunk-RPG Neo Berlin 2087, das 2024 für PS5 erscheint. Die Story folgt hier einer dunklen und bedrohlichen Nacht, in der das Neo-Berlin nach dem grausamen Mord an dem Chef der Polizeibehörde ins Chaos stürzt.

Als Spieler schlüpft man in die Rolle des rätselhafte Nolan, ein brillanter Detektiv mit einer bewegten Vergangenheit, der mit der gewaltigen Mission beauftragt, die Tochter des Polizeichefs zu finden und zu beschützen.

Mit seiner hochmodernen Technologie, seinen Waffen und einzigartigen Fähigkeiten begibt sich Nolan auf eine gefährliche Reise, um Natalie so schnell wie möglich ausfindig zu machen. Doch jeder Schritt, den er unternimmt, bringt ihn einer finsteren Verschwörung näher, die ihn und die ganze Stadt zu verschlingen droht.

Als Nolan schließlich der äußerst unabhängigen und einfallsreichen Natalie gegenübersteht, erkennt er, dass ihre Schicksale auf eine Weise miteinander verknüpft sind, die er sich nie hätte vorstellen können. Ihre Verbindung entsteht aus einer flüchtigen Mischung aus Liebe, Angst und Unsicherheit, und während sie den vor ihnen liegenden tückischen Weg beschreiten, werden sie gezwungen sein, sich ihren tiefsten Ängsten und den schattenhaften Mächten zu stellen, die sie auseinanderzureißen drohen.

Neo Berlin 2087 erinnert an Heavy Rain & Detroit

Als Detektiv kann man in Neo Berlin 2087 die Wahrheit auf eine Weise ans Licht bringen, die anderen nicht möglich ist. Hierzu verfügt man über die einzigartige Fähigkeit, menschliches Verhalten zu verstehen und Hinweise zur Lösung von Fällen zu finden. So lassen sich wertvolle Informationen extrahieren, indem man sich in die Gedanken von Verdächtigen hackt. Jede Emotion, jeder Gedanke und jede Erinnerung stellt einen Teil des Puzzles dar, um Gerechtigkeit zu schaffen und verborgene Geheimnisse aufzudecken.

Trotz der Herausforderungen, sich in komplexen sozialen und politischen Landschaften zurechtzufinden, lässt euer Engagement für Gerechtigkeit nie nach. Die Frage ist, ist man bereit, die Herausforderung als Ermittler anzunehmen und denen in der Stadt Gerechtigkeit zu verschaffen, die es am meisten brauchen?