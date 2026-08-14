NEO BERLIN 2087 erscheint erst 2028: Neues Gameplay zur Gamescom 2026

Publisher ByteRockers’ Games und Entwickler Elysium Game Studio haben im Vorfeld der Gamescom 2026 ein konkretes Release-Fenster für „NEO BERLIN 2087“ genannt. Das düstere Cyberpunk-Action-RPG erscheint 2028 für PS5, Xbox Series und PC.

Ein frischer Trailer stimmt uns pünktlich vor der Gamescom 2026 auf die düstere Zukunft der deutschen Hauptstadt ein. Wir schlüpfen in die Rolle von Nolan, einem Ermittler des Neo Berlin Police Department. Sein Auftrag ist klar: Er muss Natalie finden, die verschwundene Tochter des ermordeten Polizeichefs. Aus der einfachen Suchaktion entwickelt sich rasch eine Verschwörung, die die gesamte Stadt bedroht.

Ermittlungsarbeit und Hybrid-Perspektive

Die Entwickler versprechen eine Mischung aus Detektivarbeit und flexiblem Combat. Nolan nutzt spezielle Fähigkeiten, um Erinnerungen von Opfern zu rekonstruieren und ihre letzten Lebenssekunden nachzuerleben. Das klingt auf dem Papier spannend.

Spielerisch lässt uns das Spiel die Wahl zwischen Schleichpassagen und direkten Konfrontationen. Besonders auffällig ist der fliegende Wechsel zwischen First-Person- und Third-Person-Perspektive. Wer entdeckt wird, greift im Nah- und Fernkampf zu Schusswaffen und Klingen. Entscheidungen in Dialogen und Taten sollen zudem den Verlauf der Story beeinflussen. Das versprechen viele. Ob es tiefgreifend wird, muss sich zeigen.

Reichen Setting und Technik für den langen Atem?

Die Welt von „NEO BERLIN 2087“ zeichnet ein extremes Klassensystem. Während die Oberschicht hinter neuen Berliner Mauern im Luxus lebt, kämpft der Rest im Ödland gegen knappe Ressourcen und amoklaufende Maschinen. Die Prämisse zieht.

Trotzdem bleibt Skepsis angebracht. Bis 2028 vergeht noch viel Zeit. Ein ambitionierter Genre-Mix aus First-Person-Shooter, Third-Person-Stealth und RPG-Elementen von einem kleineren Studio birgt Risiken. Wer zu viel auf einmal will, verhebt sich schnell. Wenn Elysium Game Studio die Extrazeit nutzt, um Gunplay und Detektiv-Mechaniken sauber zu feilen, kann das Projekt gelingen. Eben nicht unmöglich.

Die Vision steht, das Setting im futuristischen Berlin hat Charme. Der perspektivische Wechsel zwischen First-Person und Third-Person sieht in den Gameplay-Szenen ordentlich aus. Die Release-Ankündigung für 2028 bremst verfrühte Euphorie aber spürbar ab. Erwartung gedämpft, Geduld ist gefragt.