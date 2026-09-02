Neo Berlin 2087: Pre-Alpha Gameplay zeigt Ermittler-Mechaniken und Perspektiven-Wechsel

Elysium Game Studio zeigt über 16 Minuten Pre-Alpha-Gameplay aus dem Sci-Fi-Action-RPG „Neo Berlin 2087“. Der Clip demonstriert den nahtlosen Wechsel zwischen First-Person- und Third-Person-Perspektive sowie das Rekonstruieren von Erinnerungen.

Das Gameplay zeigt Detective Nolan bei der Untersuchung eines Massakers an einer Spezialeinheit im District 13. Statt reinem Geballer liegt der Fokus im Material auf der Nutzung des Nexus-Scans. Nolan analysiert Einschusslöcher, gleicht Blutspuren ab und liest neuronale Chips aus, um die Ereignisse zu rekonstruieren. Die Dialogentscheidungen und die Spurensuche nehmen den Großteil der gezeigten Szenen ein.

Die visuelle Präsentation wirkt durch die Unreal Engine extrem detailliert. Die Bewegungen der Figuren und die Schusswechsel zeigen im gezeigten Pre-Alpha-Stadium allerdings noch spürbare Holzfälligkeit.

Perspektiven als Spielmechanik

Der Wechsel zwischen Ego-Sicht und Schulterperspektive erfolgt situativ. Während Suchsequenzen und Dialoge oft in der Ego-Perspektive ablaufen, schaltet das Spiel in Schießereien auf die Third-Person-Sicht um. Dieser Ansatz soll Ermittlungsarbeit und Action räumlich trennen.

Ob die Detektiv-Mechaniken auf Dauer tragen, lässt sich schwer bewerten. Das gezeigte Auslesen von Hinweisen wirkt stark skriptbasiert.

Die Kombination aus Cyberpunk-Setting und Detektivarbeit mit Nexus-Scan sieht optisch hervorragend aus, aber das Trefferfeedback in den Schusswechseln wirkt noch komplett hölzern. Wer hier ein fertiges Next-Gen-Schwergewicht erwartet, sollte seine Erwartungen bremsen.

Seht ihr im fliegenden Wechsel zwischen First-Person-Ermittlung und Third-Person-Action einen echten Mehrwert für die Dynamik, oder reißt euch dieser Perspektivenwechsel eher aus der Immersion?