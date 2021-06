NEO: The World Ends with You – Finaler Trailer & Demo angekündigt

Square Enix zeigt den finalen Trailer zu NEO: The World Ends with You und kündigte gleichzeitig eine spielbare Demo zum RPG-Klassiker an,

Die Demo zu NEO: The World Ends with You wird bereits am morgigen Freitag um 19 Uhr im PlayStation Store auftauchen und für PS4 und auch Switch verfügbar sein. Darin schlüpft man noch einmal in die Rolle von Rindo, um das Herz von Tokyo und die Geheimnisse hinter dem teuflischen „Spiel der Reaper“ aufzudecken. Nichts ahnend, dass euch ein Überlebenskampf bevorsteht.

Die Demo stellt damit die Protagonisten Rindo und Fret vor, während sie darum kämpfen, ihr Schicksal zu ändern. Sammelt und entwickelt eure mächtigen psychischen Pins und erlebt somit als einer der ersten den hektischen Kampf gegen das mysteriöse Noise.

Wer sich am Ende für den Kauf des Spiels entscheidet, kann seinen Fortschritt aus der Demo mit in das finale Spiel übernehmen.

Über das Spiel

In NEO: The World Ends with You erkundet man den legendären Stadtbezirk Shibuya, der durch einen einzigartigen, von Comics inspirierten Stil zum Leben erweckt wird und eine Nachbildung des modernen Shibuyas darstellt.

Spieler können die Sehenswürdigkeiten, Geräusche und Kultur der lebendigen Stadt erkunden und genießen, mit ihren Verbündeten in schnellen, actionreichen Kämpfen gegen Monster antreten und Missionen abschließen – während sie versuchen, ihr Schicksal zu beeinflussen.

NEO: The World Ends with You selbst scheint am 27. Juli 2021.