NetEase vor internationalem Rückzug: Quantic Dream & Co. droht das Aus

Die globale Gaming-Landschaft könnte bald ein paar große Namen weniger haben: Berichten zufolge plant der chinesische Publisher NetEase, sich aus dem internationalen Geschäft weitgehend zurückzuziehen. Mehr als ein Dutzend Studios, darunter die renommierten Quantic Dream, Nagoshi Studio und Grasshopper Manufacture, stehen demnach vor einer ungewissen Zukunft.

NetEase auf dem Rückzug?

NetEase hat sich in den letzten Jahren massiv in der internationalen Games-Branche eingekauft. Studios von Branchenveteranen in Japan, Nordamerika und Europa wurden gegründet oder übernommen, um die eigene Präsenz jenseits von PC-MMOs und Mobile-Games zu stärken. Doch die weltweite Spieleindustrie steckt in turbulenten Zeiten, und NetEase scheint nun den Rückzug anzutreten.

Bereits letzten Monat wurde bekannt, dass sich NetEase von Worlds Untold aus Vancouver getrennt hat – dem Studio, das 2023 mit Mass Effect-Autor Mac Walters gegründet wurde. Ebenso wurde Jar of Sparks aus Seattle, das unter der Leitung des ehemaligen Xbox-Veteranen Jerry Hook stand, geschlossen. Anfang dieser Woche folgte die Entlassung US-amerikanischer Entwickler hinter dem erfolgreichen Marvel Rivals, inklusive des Directors.

Quellen widersprechen offiziellen Aussagen

Offiziell bestritt NetEase gegenüber VentureBeat, dass es eine umfassende Reduzierung seiner internationalen Aktivitäten gebe. Doch laut Quellen von Game File verfolgt der Publisher genau diesen Plan: die Abstoßung oder Schließung einer Vielzahl seiner ausländischen Studios. Sollte sich kein neuer Geldgeber finden, könnten viele dieser Studios ihre Türen bald für immer schließen.

Besonders betroffen seien dabei Nagoshi Studio und Grasshopper Manufacture in Japan sowie Quantic Dream in Frankreich. Auch weitere namhafte Teams könnten vor dem Aus stehen, darunter das von Toshihiro Nagoshi (Like A Dragon) gegründete Studio sowie Grasshopper Manufacture von Suda 51. Auch Studio Flare und Pincool, die mit ehemaligen Square Enix- und Marvelous-Veteranen besetzt sind, stehen offenbar auf der Kippe.

Im Westen besitzt NetEase Studios wie Quantic Dream (Star Wars Eclipse), ein von Call of Duty-Designer David Vonderhaar geführtes Team und das Studio des leitenden Designers von Control. Zudem investierte NetEase in Build a Rocket Boy, das von GTA-Schöpfer Leslie Benzies geleitet wird.

Ein NetEase-Sprecher wollte gegenüber Game File keine konkreten Kommentare zu den Berichten abgeben. Man würde jedoch alle Studios und Projekte fortlaufend evaluieren und entsprechende Entscheidungen treffen. Laut Bloomberg wurden zumindest den japanischen Studios wie Nagoshi Studio noch „einige Monate“ gegeben, um ihre aktuellen Projekte abzuschließen – neue Mittel sollen jedoch nicht mehr bereitgestellt werden. Es bleibt also abzuwarten, wie lange die betroffenen Studios noch überleben können.