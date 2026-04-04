NetherRealm sucht Q&A Tester: Injustice 3 oder doch Mortal Kombat?

NetherRealm Studios sucht aktuell aktiv nach QA-Testern in Chicago für ein unangekündigtes AAA-Projekt, was auf einen fortgeschrittenen Entwicklungsstatus hindeutet.

Die Stellenausschreibungen auf dem Karriereportal von Warner Bros. Discovery zielen spezifisch auf den Standort Chicago ab und verlangen Erfahrung mit aktuellen Konsolen-Plattformen sowie dem PC. Da QA-Teams meist dann massiv aufgestockt werden, wenn ein Spiel in seiner Gesamtheit spielbar ist und der Fokus auf das Polishing und die Fehlersuche rückt, verdichten sich die Anzeichen für eine baldige Ankündigung.

Was die Jobsuche über den Zeitplan verrät

Die Suche nach Testern ist im Entwicklungszyklus ein klassisches Signal. Während NetherRealm bei „Mortal Kombat 1“ (2023) vergleichsweise kurze Marketing-Zyklen nutzte, deutet die aktuelle Phase darauf hin, dass das Kern-Gameplay bereits steht.

Dass gezielt nach Testern für „multiple Konsolen“ gesucht wird, bestätigt den Multiplattform-Ansatz, den das Studio seit Jahren verfolgt. Für uns Spieler bedeutet das: Das Projekt ist kein reines Konzept mehr, sondern existiert bereits in einer Form, die „gebrochen“ und getestet werden kann.

Die Rückkehr der Superhelden?

In der Community brodelt die Gerüchteküche heftig, wobei zwei Szenarien dominieren:

Injustice 3: Es ist fast ein Jahrzehnt her, dass Injustice 2 (2017) erschien. Der übliche Rhythmus zwischen MK und Injustice wurde durch den direkten Nachfolger Mortal Kombat 1 nach MK11 unterbrochen. Leaks aus dem Umfeld von Warner Bros. deuteten zuletzt im Mai 2025 darauf hin, dass die DC-Helden als Nächstes an der Reihe sind.

Es ist fast ein Jahrzehnt her, dass Injustice 2 (2017) erschien. Der übliche Rhythmus zwischen MK und Injustice wurde durch den direkten Nachfolger Mortal Kombat 1 nach MK11 unterbrochen. Leaks aus dem Umfeld von Warner Bros. deuteten zuletzt im Mai 2025 darauf hin, dass die DC-Helden als Nächstes an der Reihe sind. Mortal Kombat Fortsetzung: Obwohl MK1 noch mit DLCs (wie dem Khaos Reigns Add-on) unterstützt wurde, könnte WB aufgrund der enormen Zugkraft der Marke auf einen schnelleren Turnus setzen.

Dass NetherRealm gerade jetzt Personal bindet, ist kein Zufall. Mit dem nahenden Summer Game Fest im Juni 2026 bietet sich die perfekte Bühne für einen Teaser. Historisch gesehen liebt Ed Boon es, die Community über Twitter (X) zu teasern, bevor handfeste Trailer folgen. Ein neues Injustice wäre zudem der ideale Synergie-Effekt für das neu geordnete DC Universe (DCU) unter James Gunn.

Die Nachricht ist ein klares Lebenszeichen, aber kein Grund für sofortige Freudensprünge. QA-Phasen können sich ziehen, besonders bei Kampfspielen, die ein extrem präzises Balancing und eine stabile Online-Infrastruktur benötigen. Ein Release vor Ende 2026 oder Anfang 2027 ist trotz der Neueinstellungen eher unwahrscheinlich. Dennoch: Die Maschinerie läuft.

Was würdet ihr lieber sehen: Ein düsteres Injustice 3, das die Multiversums-Story weiterspinnt, oder direkt den nächsten großen spielerischen Umbruch in Mortal Kombat?