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Neue Areal-Konzepte: The District feiert Premiere auf der gamescom 2026

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Auf der gamescom 2026 startet „The District“. Auf 3.000 qm erwarten euch SK Gaming, Hardware-Highlights, Creator-Events und E-Sport-Action pur.

Gamescom 2026

Die Berliner Agentur marqed stellt mit „The District“ ein neues, 3.000 Quadratmeter großes Areal für Competitive Gaming in Halle 8 auf der gamescom vor. Marken, Creator und E-Sport-Teams bündeln dort ihre Auftritte an einem zentralen Ort.

3.000 Quadratmeter Fläche, aufgeteilt auf Halle 8 und den Outdoor-Bereich P8. Das ist die Ansage von der marqed agency für die diesjährige gamescom. Statt der üblichen, verstreuten Werbestände bündelt das neue Areal „The District“ gezielt Marken, Hardware-Hersteller und E-Sport-Größen.

Fokus statt Zufall. Der Gedanke hinter dem Konzept ist simpel. Besucher sollen nicht zufällig an Ständen vorbeilaufen, sondern gezielt Inhalte rund um Competitive Gaming, Creator-Kultur und Hardware finden. Neben Marken wie KitKat, Logitech oder Porsche nimmt allein SK Gaming rund 800 Quadratmeter der Fläche ein. Zusammen mit Partnern wie der Telekom, REWE oder SanDisk baut das Team dort eigene Erlebnisse auf.

Was bringt das den Besuchern?

Bisher fühlten sich Sponsoren-Stände auf Messen oft deplatziert an. Marken stülpten der Community ihre Produkte über, ohne den Nerv der Spieler zu treffen. Das soll sich jetzt ändern.

Wenn das Konzept aufgeht, bekommen wir in Halle 8 eine verdichtete Anlaufstelle für Live-Matches, Creator-Aktionen und Hardware-Tests. Kein langes Suchen mehr. Alles bündelt sich an einem Ort. Funktioniert das? Das zeigt sich im August. Die Chance für eine bessere Messestruktur ist definitiv da.

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Das Konzept klingt spannend und nimmt den gewohnten Messe-Müll aus den Hallen. Wie viel echten Mehrwert die Stände vor Ort bieten, entscheidet sich auf dem Hallenboden.

E-Sport-Area auf 3000 qm: Freut ihr euch auf geballte Competitive-Action in Halle 8 oder braucht ihr solche Sponsoring-Zonen auf der gamescom gar nicht?

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