Neue PS5 Beta Firmware angekündigt, diese Features warten auf Tester

Sony kündigt einen neuen PS5 und PS4 Beta Firmware Test an, der bereits am morgigen Mittwoch für ausgewählte User den Start geht. Welche Features ausprobiert werden könnt, stellt man vorab in Aussicht.

Im Mittelpunkt stehen zunächst die Personalisierung von Party-Chats, dem Game Base Menü und Barrierefreiheitseinstellungen, während PS4 User den Zugriff auf die Offene-Partys-Funktion erhalten.

Als Reaktion auf das Community-Feedback wird insbesondere der Party-Bereich überarbeitet. Dieser umfasst dann offene und geschlossene Partys, in die ihr Freunde zu privaten Chat-Sessions einladen könnt, bei einer geschlossenen Party halt nur auf Einladung.

Dazu wird auch das Game Base Menü umgestaltet, das den Zugriff so erleichtert, in dem man Menü „Game Base“ in drei Registerkarten unterteilt hat: Freunde, Partys und Nachrichten.

Auch das UI bekommt generell ein Update und neue Funktionen, darunter Genre-Filter oder die Möglichkeit, bestimmte Apps oder Spiele auf dem Home Screen anzupinnen. Außerdem lassen sich so nun bis zu 14 Spiele oder Anwendungen auf dem Home Screen unterbringen.

Abschließend werden auch neue Barrierefreiheitsfunktionen hinzugefügt, etwa beim Screenreader oder Mono-Audio für Kopfhörer. Ausführliche Details zu den einzelnen Features können auf dem offiziellen PlayStation Blog nachgelesen werden.

Wie nimmt man an der PS5 Beta teil?

Für einen Beta Test wird man vom Sony persönlich ausgewählt. Sobald ihr für eine Teilnahme an den Betas qualifiziert seid, erhaltet ihr eine E-Mail-Einladung, mit denen sich die Beta dann umgehend herunterladen lässt.

Wie üblich beseht die Möglichkeit, dass nicht alle Features in der finalen Firmware vertreten sein werden, die später in diesem Jahr für alle User folgt. Andersrum sind jetzt sicherlich auch noch nicht alle endgültigen Features bekannt.

So steht weiterhin das VRR-Update für PS5 auf dem Plan, das Sony für spätestens Frühjahr 2022 in Aussicht gestellt hat, sobald auch die neuen Bravia TV-Modell erhältlich sind. Den zuletzt angepeilten Termin gegen Ende Januar hat man ja leider mal wieder kommentarlos verstreichen lassen.