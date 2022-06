Neue PS5 Cover in Starlight Blue, Nova Pink und Galactic Purple erhältlich

Sony erinnert heute noch einmal an die Verfügbarkeit der neuen PS5 Cover in Starlight Blue, Nova Pink und Galactic Purple, die die bisherigen Optionen in Schwarz und Cosmic Red ergänzen.

Bereits zu Beginn des Jahres lieferte Sony die ersten beiden Farben Midnight Black und Cosmic Red aus, die nun um Starlight Blue, Nova Pink und Galactic Purple als Auswahl der Konsolen-Cover ergänzt werden. Somit sind alle fünf kosmischen Farben sowohl für DualSense Wireless-Controller als auch für PS5-Konsolen verfügbar.

Ab sofort erhalten Spieler aus Deutschland via PlayStation Direct Zugriff auf das erweiterte galaktisch inspirierte Zubehörangebot, bevor ab Mitte Juli die PS5-Konsolen-Cover auch regulär bei teilnehmenden Handelspartnern erhältlich sein werden.

Die PS5-Konsolen-Cover können sowohl für die PlayStation 5 Standard Edition als auch für die PlayStation 5 Digital Edition erworben werden und sind separat von PS5-Konsole und DualSense Wireless-Controller erhältlich. Mit 55 EUR sind die Plastikverkleidungen allerdings nicht gerade günstig und im Grunde auch ein Luxusproblem, das jeder selbst abwägen muss.

Wünschenswert wäre eine Art DesignLab, wie es Microsoft betreibt, bei dem man seinen ganz persönlichen Xbox Controller designen kann. Das ist zwar auch nicht unbedingt so günstig, aber durchaus eine Option zu den von PlayStation vorgesetzten Farben, mit denen sich nicht jeder sofort anfreunden kann.