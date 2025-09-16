Neue PS5 Digital Edition jetzt verfügbar – mit kleinerer SSD und Downgrade

Sony hat ohne großes Aufsehen eine neue Revision der PS5 Digital Edition in Europa veröffentlicht. Seit dem 13. September steht das Modell CFI-2100 in den Regalen, zum bekannten Preis von 499 Euro. Auf den ersten Blick scheint alles beim Alten zu sein, doch ein Detail sorgt für Stirnrunzeln: Statt wie bisher mit 1 TB SSD kommt die Konsole wieder mit 825 GB daher.

Für eine Konsole, die ausschließlich digitale Spiele nutzt, ist das ein gravierender Rückschritt. Während Besitzer der Disc-Version immerhin physische Medien einsetzen können, sind Digital-Käufer auf Downloads angewiesen – und jeder Gigabyte zählt.

Weniger Speicher, mehr Aufwand

Wer auf der Digital Edition spielt, kennt das Problem: Speicherplatz ist ständig knapp. Moderne AAA-Games wie Call of Duty oder Final Fantasy XVI belegen schnell über 100 bis 150 GB, dazu kommen regelmäßige Patches und Updates. Mit nur 825 GB (abzüglich OS-Speicherbedarf) sind drei bis vier solcher Titel bereits ausreichend, um das Laufwerk vollzustopfen. Das bedeutet ständiges Löschen oder den Kauf einer zusätzlichen M.2-SSD.

Immerhin macht Sony kein Geheimnis daraus. Auf der Verpackung ist die kleinere SSD-Kapazität deutlich ausgewiesen. Doch auch wenn das transparent ist, bleibt die Tatsache bestehen: Man zahlt denselben Preis und bekommt weniger.

Warum Speicher teurer wird, und was KI damit zu tun hat

Offiziell begründet Sony die Änderung mit „optimierten Produktionskosten“. Dahinter steckt jedoch ein größerer Trend: Speicher wird weltweit knapper und teurer. Der Grund ist nicht nur die Konsolenbranche, sondern vor allem der rasante Aufstieg von künstlicher Intelligenz.

Große KI-Modelle verschlingen beim Training gigantische Datenmengen. Datensätze, Zwischenergebnisse und Modell-Checkpoints müssen jederzeit verfügbar sein. Dafür setzen Rechenzentren auf schnelle SSDs und riesige Festplatten, was die Nachfrage explodieren lässt. Hersteller wie Western Digital sprechen von „beispielloser Nachfrage“ und warnen bereits vor Lieferengpässen von über einem Jahr in bestimmten Segmenten.

Für Konsumenten heißt das: Komponenten, die früher günstiger wurden, steigen plötzlich wieder im Preis. Sony versucht mit kleineren SSDs gegenzusteuern – für Spieler fühlt sich das jedoch wie ein versteckter Preisanstieg an.

Jetzt zuschlagen oder nachrüsten

Die neue PS5 Digital Edition ist jetzt bei Amazon verfügbar, bringt aber keinen Vorteil für Käufer. Wer 499 Euro bezahlt, bekommt weniger Speicher als noch vor einigen Monaten. Für eine Konsole ohne Disc-Laufwerk ist das ein klarer Rückschritt.

Mein Rat: Wer noch eine Version mit 1 TB findet, sollte schnell zugreifen, bevor die Restbestände verschwinden. Andernfalls bleibt nur die Option, später eine M.2-SSD nachzurüsten, und das treibt die Gesamtkosten deutlich nach oben.