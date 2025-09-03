Neue PS5 Digital Edition kommt mit kleinerer SSD, aber auch günstiger?

Wie ein bekannter Leaker meldet, soll Sony Mitte September eine neue Revision der PS5 Digital Edition nach Europa bringen. Doch statt Verbesserungen gibt es einen klaren Rückschritt: weniger Speicherplatz zum gleichen Preis. Offenbar versucht Sony damit, die Produktionskosten der PS5 weiter zu senken.

Weniger SSD, gleicher Preis

Die neue Modellreihe mit der Kennung CFI-2100 startet demnach am 13. September in Europa für 499 €. Klingt nach Business as usual, doch beim Blick auf die Spezifikationen zeigt sich der Haken: Die SSD schrumpft von 1 TB auf 825 GB, also zurück zu ursprünglichen Ausstattung.

Für Besitzer der Disc-Version ist das halb so wild, da Spiele auch physisch laufen, wenngleich Download oft zwingend sind. Aber bei der Digital Edition, die komplett auf Downloads setzt, trifft es direkt ins Herz: weniger Platz für Spiele, mehr Zwang zum Ausmisten oder zum Nachkauf einer zusätzlichen SSD.

Immerhin kennzeichnet Sony die neuen Konsolen deutlich – auf der Verpackung prangt ein sichtbarer 825-GB-Hinweis.

Produktionskosten im Fokus

Offiziell erklärt Sony die Revision mit optimierten Produktionskosten. Klingt nach Sparmaßnahme, die uns am Ende nichts bringt, zumindest nicht für den User. Während die Standard-Edition auch weiterhin mit 1 TB ausgeliefert werden soll, müssen Käufer der Digital Edition mit weniger auskommen.

Das Ganze fällt in eine ohnehin komplizierte Phase: Sowohl Sony als auch Microsoft haben ihre Konsolenpreise zuletzt weltweit angehoben. Damit ist diese Generation die erste, bei der Launch-Hardware unterm Strich günstiger war als spätere Revisionen, zumindest auf dem Papier.

Ein stiller Preisanstieg

Praktisch ist das nichts anderes als ein versteckter Preisanstieg oder umgangssprachlich „Mogelpackung“. Für den gleichen Betrag bekommt man schlicht weniger. Und bei einem digitalen System, das ohne Blu-ray-Laufwerk auskommen muss, ist Speicher kein Luxus, sondern Grundausstattung.

Wer sich die neue Digital Edition kauft, sollte also direkt mit einplanen, irgendwann eine M.2-SSD nachzurüsten. Und die schlägt preislich ordentlich zu Buche.

Das ist definitiv ein Rückschritt. Klar, Produktionskosten steigen, aber am Ende zahlt der Spieler drauf. Dass Sony die Käufer der Digital Edition schlechterstellt als Disc-Nutzer, ist schwer nachvollziehbar. Wer noch überlegt, sollte sich vielleicht jetzt eine PS5 sichern, bevor die 825-GB-Variante die Regale übernimmt.