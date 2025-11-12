FeaturedHardware

Neue PS5 Digital Edition offiziell angekündigt, aber mit einem Haken

Sony bestätigt die neue PS5 Digital Edition exklusiv für Japan. Preis: 55.000 Yen. Alles Wichtige zu Specs, Einschränkungen und Starttermin.

Mark Tomson
mark author
ByMark Tomson
Mark ist Managing Director von PlayFront.de und berichtet täglich über PlayStation, Gaming-Hardware und Videospiele. Sein Fokus liegt auf Sony-Konsolen, technischen Analysen und kritischen Reviews. Neben News...
Follow:
Keine Kommentare
Ps5 Digital Japan Edition

Sony hat den vorherigen Leak beim heutigen State of Play offiziell bestätigt. Am 21. November 2025 erscheint eine neue PS5 Digital Edition exklusiv für Japan. Die Konsole wird für 55.000 Yen (etwa 330-350 Euro) angeboten, rund 18 % günstiger als das bisherige Standardmodell in Japan. Damit reagiert Sony offensichtlich auf die Kritik, dass die PS5 für viele Spieler in Japan bisher zu teuer war.

Die neue Version bietet einen klaren Mehrwert für japanische Konsumenten, ist aber gleichzeitig strikt limitiert. Sie unterstützt nur die japanische Sprache und PlayStation-Konten mit der Region Japan. Wer eine Konsole in anderen Sprachen nutzen möchte oder sein Konto im Ausland registriert hat, bleibt außen vor.

Technische Eckdaten und Einschränkungen

Die PS5 Digital Edition für Japan unterscheidet sich technisch nicht von der internationalen Version: SSD, GPU, CPU und Laufwerksausstattung bleiben gleich. Anders als bei Bundles mit Spielen oder Zubehör gibt es keinen vertikalen Standfuß, dieser muss weiterhin separat erworben werden. Die Verpackung ist für unsere Verhältnisse zudem ein kleiner Eyecatcher mit den japanischen Schriftzeichen. Das unterstreicht den klaren Fokus auf den heimischen Markt.

Die wichtigsten Spezifikationen zusammengefasst:

  • Konsolensprache: Nur Japanisch
  • Verwendbare Konten: Nur PlayStation-Konten mit Region Japan
  • Veröffentlichung: 21. November 2025
  • Preis: 55.000 Yen inklusive Steuern
  • Standfuß: separat erhältlich

Sony positioniert die Konsole also als preisbewusste Option für den heimischen Markt, ohne Kompromisse bei der Hardware einzugehen. Der niedrigere Preis dürfte primär jüngere Spieler oder Gelegenheitsspieler ansprechen, die bisher vor der PS5 und deren Preis zurückgeschreckt sind.

More Read

Playstation 27 Monitor
PlayStation’s 27” Gaming Monitor enthüllt: Sonys Desktop-Display für PS5-Spieler
gran turismo 7 xiaomi su 7
Gran Turismo 7 Power Pack enthüllt: Hardcore-Racing mit 24 Stunden voller Action!
Marvels Wolverine Cover
Marvel’s Wolverine: Sonys größter Release 2026 – Intergalactic erst 2027
Die neue PS5 Digital Edition für Japan erscheint am 21. November – nur japanische Sprache, Preis: 55.000 Yen.
Die neue PS5 Digital Edition für Japan erscheint am 21. November – nur japanische Sprache, Preis: 55.000 Yen.

Marktstrategie und Konkurrenz

Mit 55.000 Yen liegt die PS5 Digital Edition nun fast auf Höhe der Nintendo Switch 2, die seit Juni 2025 für 49.980 Yen verkauft wird. Dieser Schritt ist strategisch clever, denn Sony signalisiert damit, dass man die Preissensibilität in Japan ernst nimmt. Gleichzeitig stärkt man die Position der PS5 im japanischen Markt, der für Spiele wie Final Fantasy, Monster Hunter oder kommende AAA-Titel entscheidend ist.

Die PS5 Digital Edition für Japan ist eine sinnvolle Ergänzung für den Markt. Sie senkt die Einstiegshürde, ohne die Hardware zu beschneiden, und reagiert auf reale Preisbedenken. Einschränkungen wie die nur japanische Sprache und die region-locking-Konten schränken zwar die Zielgruppe ein, machen die Konsole aber klar als lokales Produkt erkennbar. Ein günstiger Export wird gleichzeitig verhindert.

Für Sony bleibt abzuwarten, wie stark die Nachfrage ist. Wer in Japan auf der Suche nach einer günstigeren PS5 ist, bekommt nun eine offizielle Option, und das schon am 21. November.

TAGGED:
Share This Article
What do you think?
Leave a comment.
Join Now
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Read more

0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x