Neue PS5 Digital Edition offiziell angekündigt, aber mit einem Haken

Sony hat den vorherigen Leak beim heutigen State of Play offiziell bestätigt. Am 21. November 2025 erscheint eine neue PS5 Digital Edition exklusiv für Japan. Die Konsole wird für 55.000 Yen (etwa 330-350 Euro) angeboten, rund 18 % günstiger als das bisherige Standardmodell in Japan. Damit reagiert Sony offensichtlich auf die Kritik, dass die PS5 für viele Spieler in Japan bisher zu teuer war.

Die neue Version bietet einen klaren Mehrwert für japanische Konsumenten, ist aber gleichzeitig strikt limitiert. Sie unterstützt nur die japanische Sprache und PlayStation-Konten mit der Region Japan. Wer eine Konsole in anderen Sprachen nutzen möchte oder sein Konto im Ausland registriert hat, bleibt außen vor.

Technische Eckdaten und Einschränkungen

Die PS5 Digital Edition für Japan unterscheidet sich technisch nicht von der internationalen Version: SSD, GPU, CPU und Laufwerksausstattung bleiben gleich. Anders als bei Bundles mit Spielen oder Zubehör gibt es keinen vertikalen Standfuß, dieser muss weiterhin separat erworben werden. Die Verpackung ist für unsere Verhältnisse zudem ein kleiner Eyecatcher mit den japanischen Schriftzeichen. Das unterstreicht den klaren Fokus auf den heimischen Markt.

Die wichtigsten Spezifikationen zusammengefasst:

Konsolensprache: Nur Japanisch

Nur Japanisch Verwendbare Konten: Nur PlayStation-Konten mit Region Japan

Nur PlayStation-Konten mit Region Japan Veröffentlichung: 21. November 2025

21. November 2025 Preis: 55.000 Yen inklusive Steuern

55.000 Yen inklusive Steuern Standfuß: separat erhältlich

Sony positioniert die Konsole also als preisbewusste Option für den heimischen Markt, ohne Kompromisse bei der Hardware einzugehen. Der niedrigere Preis dürfte primär jüngere Spieler oder Gelegenheitsspieler ansprechen, die bisher vor der PS5 und deren Preis zurückgeschreckt sind.

Marktstrategie und Konkurrenz

Mit 55.000 Yen liegt die PS5 Digital Edition nun fast auf Höhe der Nintendo Switch 2, die seit Juni 2025 für 49.980 Yen verkauft wird. Dieser Schritt ist strategisch clever, denn Sony signalisiert damit, dass man die Preissensibilität in Japan ernst nimmt. Gleichzeitig stärkt man die Position der PS5 im japanischen Markt, der für Spiele wie Final Fantasy, Monster Hunter oder kommende AAA-Titel entscheidend ist.

Die PS5 Digital Edition für Japan ist eine sinnvolle Ergänzung für den Markt. Sie senkt die Einstiegshürde, ohne die Hardware zu beschneiden, und reagiert auf reale Preisbedenken. Einschränkungen wie die nur japanische Sprache und die region-locking-Konten schränken zwar die Zielgruppe ein, machen die Konsole aber klar als lokales Produkt erkennbar. Ein günstiger Export wird gleichzeitig verhindert.

Für Sony bleibt abzuwarten, wie stark die Nachfrage ist. Wer in Japan auf der Suche nach einer günstigeren PS5 ist, bekommt nun eine offizielle Option, und das schon am 21. November.