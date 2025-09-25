Neue PS5 Pro kommt in Kürze: Das ändert sich für Spieler

Sony arbeitet weiter an der Evolution seiner Konsolen. Nach der PS5 Slim mit E-Frame steht nun ein Update für die PS5 Pro an. Aus Japanischen Zertifizierungen geht hervor, dass eine neue Version der PS5 Pro (CFI-7121) in Arbeit ist, ein Modell, das offenbar auch in Europa erscheinen soll.

Was steckt hinter der neuen PS5 Pro?

Die CFI-7121 ist keine Revolution. Vielmehr handelt es sich um eine behutsame Optimierung bestehender Hardware. Während bei der Slim-Version die SSD auf 825 GB geschrumpft war, soll die PS5 Pro ihre vollen 2 TB behalten.

Das Design bleibt offenbar auch unverändert, und echte Leistungseinbußen sind nicht zu erwarten. Die Änderungen dürften eher in Produktionsoptimierungen liegen: günstigere Materialien, effizientere Fertigungsprozesse und eventuell ein leicht verbessertes Energiemanagement.

Speicher, Preis und Erscheinung

Wer Angst vor bösen Überraschungen hat, wie wir sie bei der digitalen PS5 Slim erlebt haben, kann etwas beruhigt aufatmen. Sony scheint aus den Erfahrungen gelernt zu haben. Speicher bleibt, Preis bleibt: 799,99 €. Das neue Modell soll ab dem 30. September 2025 in Europa verfügbar sein. Ob es zeitgleich auch in Amerika erscheint, ist noch unklar.

Die PS5 Pro CFI-7121 wird kein Spielveränderer, sondern ein solides Update. Wer bereits eine PS5 Pro besitzt, muss nicht umsteigen. Für neue Käufer ist es aber ein beruhigendes Signal. Sony reduziert nicht den Speicher, spart aber durch optimierte Produktion vermutlich etwas an den Kosten. Die Konsole bleibt also das, was sie sein sollte: eine leistungsstarke Next-Gen-Maschine ohne Kompromisse beim Speicher.

Insgesamt ein realistisches, unaufgeregtes Update, das die PS5 Pro technisch stabil hält und kleine Effizienzgewinne einführt, genau so, wie man es von Sony erwartet. Dass die Konsolen irgendwann günstiger wird, jedenfalls offiziell, ist nicht zu erwarten.