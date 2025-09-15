Latest

Neue Regeln für Online-Alterschecks: UK, USA & EU setzen Spieler unter Druck

Neue Age Verification-Regeln in UK, den USA und EU stellen Plattformen vor Herausforderungen. Spiele, Foren und Communities sind direkt betroffen.

Mark Tomson
mark author
ByMark Tomson
Mark ist Managing Director von PlayFront.de und berichtet täglich über PlayStation, Gaming-Hardware und Videospiele. Sein Fokus liegt auf Sony-Konsolen, technischen Analysen und kritischen Reviews. Neben News...
Follow:
Keine Kommentare
Gta 6 Age Check

Im Juli startete Großbritannien eine der strengsten Maßnahmen für Online-Inhalte seit Jahren. Websites mit Erwachsenenmaterial müssen nun jeden Nutzer auf über 18 prüfen, per Ausweis oder Gesichtsscanner über Drittanbieter-Software. Was zunächst wie ein Schritt gegen Adult-Inhalte wirkt, hat längst weitreichende Konsequenzen für Plattformen wie Discord, Reddit oder sogar Xbox.

Age Verification in den USA: Bundesstaaten ziehen nach

In den USA haben mittlerweile zahlreiche Bundesstaaten eigene Age Verification-Gesetze verabschiedet. Missouri ist das jüngste Beispiel: Ab dem 30. November müssen Seiten, auf denen mindestens ein Drittel der Inhalte explizit ist, Altersnachweise verlangen. Wer das ignoriert, riskiert zivilrechtliche Strafen nach dem Missouri Merchandising Practices Act.

Andere Bundesstaaten folgen, darunter Alabama, Florida, Texas oder Ohio, teils mit unterschiedlichen Fristen. Die Befürworter sehen darin einen Schutz für Kinder vor Online-Schäden. Kritiker warnen, dass die Definition von „erwachsenen Inhalten“ sehr weit gefasst ist und auch andere Bereiche treffen könnte, inklusive Spiele, LGBTQ+-Communities und politische Diskussionen.

UK: Petition gegen zu strenge Regeln

In Großbritannien haben die neuen Regeln schon jetzt Nebenwirkungen. Ein Online-Petition mit über 500.000 Unterschriften kritisierte die Altersverifikation als „übermäßig und unverhältnismäßig“. Vor allem kleinere Foren oder Hobbyplattformen, die sich teure ID-Checks nicht leisten können, geraten unter Druck. Die Regierung ließ die Petition jedoch abblitzen, und die Regeln werden umgesetzt.

Auch in der EU tut sich etwas: Dänemark, Griechenland, Spanien, Frankreich und Italien testen eigene Age Verification-Apps, die ab 2026 landesweit gelten sollen. Deutschland wird hier keine Ausnahme bleiben – mit strengem Jugendschutz dürfte auch hier bald eine Pflicht zur Altersprüfung kommen. GTA 6 könnte im kommenden Jahr als prominentes Beispiel dienen.

More Read

playstation icons
PlayStation 2025: Services boomen – Multiplattform-Strategie gescheitert?
Final Fantasy Viii Rebirth
Final Fantasy VII Remake Intergrade: Release auf Xbox und Switch angekündigt
assassins creed shadows preview
Ubisoft setzt auf KI: „Eure Welt“ statt vorgefertigter Open Worlds

Age Verification ist technisch sinnvoll, um Minderjährige zu schützen. Aber die aktuelle Umsetzung wirkt oft übertrieben und trifft nicht nur problematische Inhalte. Plattformen, Gamer und Communities stehen vor neuen Hürden, die sich nicht allein durch Compliance lösen lassen. Wer denkt, es gehe nur um Adult-Seiten, unterschätzt die Reichweite dieser Maßnahmen, insbesondere für Online-Spiele, Foren und soziale Netzwerke.

TAGGED:
SOURCES:The Gamer
Share This Article
What do you think?
Leave a comment.
Join Now
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Read more

0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x