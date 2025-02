Neue Spielemesse: Die Veranstalter der E3 planen ein neues Gaming-Event

Bis 2021 galt die jährlich in Los Angeles stattfindende Electronic Entertainment Expo – kurz E3 genannt – als wichtigstes Gaming-Event im kompletten Jahr. Hier wurden jahrelang die großen Spiele angekündigt und der Weltöffentlichkeit präsentiert. Während der Corona-Pandemie fand die Messe dann nur noch Online statt, zudem entschieden sich immer mehr Studios, ihre Spiele einfach selbst mit kleinen Livestreams oder Videos vorzustellen. Die E3 verlor an Bedeutung und entwickelte sich zum Minusgeschäft.

