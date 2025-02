Neuer Atomfall Trailer: Überleben in der Quarantänezone

Der neue Trailer zu Atomfall entführt die Spieler in einen verlassenen Bunker, fünf Jahre nach einer verheerenden nuklearen Katastrophe in Nordengland. Ein namenloser Arbeiter in Schutzanzug stolpert in den Raum und fragt: „Wer bist du?“ – ein mysteriöses Rätsel, das es zu lösen gilt.

Der Trailer gewährt Einblicke in verschiedene, stimmungsvolle Umgebungen: Moorlandschaften, raue Hügel, dichte Wälder und das idyllische Dorf Wyndham. Doch der Schein trügt. In der Quarantänezone lauern Banden, verrückte Kultisten und grausame Kreaturen. Wer in dieser post-apokalyptischen Welt überleben will, muss ums Überleben kämpfen, Ressourcen sammeln und sich den unheimlichen Bedrohungen stellen.

Atomfall erscheint am 27. März für PC, PlayStation und Xbox.