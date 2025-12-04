Hardware

Neuer DualSense Controller heimlich gestartet, und endlich stimmt auch die Akkulaufzeit

Neuer DualSense Controller gesichtet: längere Akkulaufzeit, überarbeitete Hardware, leiser Launch. Was wirklich dahintersteckt – und wo ihr das Modell findet.

Mark Tomson
mark author
ByMark Tomson
Mark ist Managing Director von PlayFront.de und berichtet täglich über PlayStation, Gaming-Hardware und Videospiele. Sein Fokus liegt auf Sony-Konsolen, technischen Analysen und kritischen Reviews. Neben News...
Dualsense Controller Removable Battery

Wenn Sony ein Hardware-Upgrade veröffentlicht, ohne ein Wort darüber zu verlieren, dann stimmt entweder etwas nicht – oder es ist besser, einfach weiterzugehen und es niemandem zu erklären. Beim neuen DualSense Controller ist letzteres der Fall.

Die Revision CFI-ZCT2W taucht seit Kurzem in ersten Bundles auf, und laut frühen Hardware-Analysen liefert sie genau das, worüber sich PS5-Spieler seit 2020 beschweren: spürbar mehr Akkulaufzeit.

Längere Laufzeit durch kleine, aber clevere Änderungen

Der Modder und Techniker Modyfikator89 hat das neue Board (BDM-060) bereits auseinandergenommen. Laut seinen Messungen hält die Revision länger durch, ohne dass Sony den Akku selbst vergrößert hätte. Stattdessen fliegt u. a. das sekundäre Mikro raus. Weniger Bauteile, weniger Grundrauschen, geringere Last. Klingt banal, bringt aber echte Spielzeit.

Sony schweigt offiziell dazu. Deshalb gilt auch hier: Solange es keine Bestätigung gibt, sind die Details technisch plausibel, aber nicht verifiziert. Die Analyse passt allerdings zu Sonys genereller Strategie: gleiche Hardware, effizientere Elektronik, keine große PR-Show.

So erkennt ihr das neue Modell

Wenn ihr den neuen Controller wollt, müsst ihr die Verpackung checken. Das Modell heißt CFI-ZCT2W, und es steckt bereits in:

  • allen PS5 Pro-Bundles (CFI-7121)
  • neuen PS5 Slim-Bundles (CFI-2116)
  • neuen Farb- und Themen-Controllern wie Genshin Impact, Icon Blue oder der Ghost-of-Yōtei-Edition

Den entscheidenden Code findet ihr unten auf der Box. Ohne den Zahlensalat gibt’s keine Garantie, welchen Controller ihr erwischt.

Mehr als nur ein Controller-Update: PS5-Hardware zieht leise nach

Der gleiche Modder berichtet außerdem von zwei weiteren Änderungen an der Konsole selbst.
Erstens entfällt auf neuen PS5-Modellen die Internetpflicht beim erstmaligen Aktivieren eines modularen Disc-Laufwerks. Eine kleine Änderung, aber ein wichtiger Schritt gegen unnötige Online-Hürden.

Zweitens nutzt die aktuelle Revision (CFI-2116) Teile des PS5 Pro-Kühlsystems. Die optimierten Kühlrippen sollen das bekannte Risiko von verrutschtem Flüssigmetall minimieren, ein Thema, das ältere Modelle nicht immer souverän gelöst haben. Auch hier gilt, dass es bislang keine Bestätigung von Sony gibt, aber die technische Umsetzung ist nachvollziehbar.

Am Ende gewinnt der User trotzdem mit einem Controller, der schlicht länger durchhält, und einer PS5, die technisch runder wirkt. Für Spieler zählt das Ergebnis, nicht die Schlagzeile. So unspektakulär dieses Update kommuniziert wird, so sinnvoll ist es.

