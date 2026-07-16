Neuer DualSense Controller: Nintendo zeigt, wie Akkutausch laut EU geht

Die EU zwingt Hersteller ab 2027 über den Umweg der EU-Batterieverordnung zum Umdenken beim Controller-Design. Während Nintendo für die Joy-Cons bereits offizielle Akku-Austausch-Kits inklusive Werkzeug anbietet, bleibt der Batteriewechsel beim PS5 DualSense für normale Spieler eine fummilgere Bastelarbeit auf eigenes Risiko.

EU-Recht hebelt Sonys Wegwerf-Design aus

Ab dem Jahr 2027 schreibt die EU-Batterieverordnung vor, dass Akkus in tragbaren Geräten für Endnutzer leicht zugänglich und austauschbar sein müssen. Nintendo bereitet sich darauf aktiv vor. Das japanische Unternehmen liefert für modifizierte Joy-Cons künftig ein Paket aus Ersatzakku, Schraubendreher, Hebelwerkzeug und Dichtmaterial. Der Wechsel wird damit vom versteckten Reparaturfall zum offiziellen Wartungsschritt. Sony ignoriert diesen Servicegedanken beim DualSense bisher komplett.

Der DualSense-Akku ist zwar nicht verklebt, aber tief im Gehäuse vergraben. Wer die Energiezelle tauschen will, muss die filigrane Gehäuseblende abhebeln, versteckte Clips lösen, winzige Schrauben entfernen und die empfindliche Steckverbindung vom Mainboard trennen. Ein falscher Handgriff beschädigt die filigranen Kabel der adaptiven Trigger. Das ist kein Kundenservice. Das ist eine Hürde.

Technisch identisch, konzeptionell Welten entfernt

Technisch nutzen beide Hersteller ähnliche Konstruktionen mit gesteckten Lithium-Ionen-Akkus. Der Unterschied liegt rein im Konzept. Nintendo liefert mit dem Kit die Anleitung und das Werkzeug direkt mit. Sony schweigt sich aus und überlässt die Aufklärung Reparatur-Portalen wie iFixit.

Für die Japaner ist der Akkutausch ein Produktmerkmal. Für die Playstation-Sparte ist er ein Garantiefall. Das dürfte sich aber bald ändern.

Sony muss die neue Hardware-Revision des DualSense spätestens für die nächste Controller-Generation vorbereiten. Eine separate, verschraubte Klappe auf der Rückseite des Controllers würde das Problem sofort lösen. Die Lötpunkte und Stecker sind ohnehin vorhanden. Es fehlt lediglich der Wille zur kundenfreundlichen Gehäuseöffnung.

Der DualSense ist ein hervorragendes Eingabegerät und gehört zu den Besten seiner Art, aber ökologisch und ökonomisch eine Sackgasse, falls man nicht technisch versiert ist. Sobald der Akku nach Hunderten Ladezyklen abbaut, droht dem 70-Euro-Controller ohne Bastelerfahrung der Elektromüll. Nintendo zeigt, wie es anders geht. Sony muss hier zwingend nachbessern. Spätestens 2027 entscheidet darüber das Gesetz.