Neuer Resident Evil-Film bei Sony in Arbeit – Horror statt Action?

Die Resident Evil-Filmreihe bekommt einen neuen Anlauf – diesmal mit echtem Horrorpotenzial! Laut einem Bericht von Deadline arbeitet Sony an einer neuen Live-Action-Adaption des beliebten Survival-Horror-Franchise. Und dieses Mal könnte es wirklich gruselig werden.

Zach Cregger bringt frischen Wind in die Resident Evil-Kinoreihe

Am Ruder steht Zach Cregger, der bereits mit „Barbarian“ bewiesen hat, dass er Spannung und Schockmomente perfekt inszenieren kann. Doch Cregger ist nicht nur Regisseur, sondern auch Co-Autor des Drehbuchs – zusammen mit Shay Hatten, der mit „John Wick: Kapitel 3 & 4“ ebenfalls sein Talent für düstere, actionreiche Geschichten gezeigt hat. Trotz dieser spannenden Kombination bleibt der Inhalt des Films vorerst unter Verschluss. Eine einzige Information macht jedoch Hoffnung: Laut Deadline soll der neue Resident Evil-Film wieder näher an den Horrorwurzeln der ursprünglichen Capcom-Spiele sein.

Das klingt nach einer willkommenen Abkehr von den bisherigen Realverfilmungen, die oft mehr Action als Grusel boten und Fans selten vollends überzeugen konnten. Besonders nach dem eher enttäuschenden „Resident Evil: Welcome to Raccoon City“ (2021) wäre ein filmischer Neustart mit echtem Survival-Horror-Feeling genau das, was das Franchise braucht.

Wird der neue Resident Evil-Film das Franchise retten?

Der Kinostart ist aktuell für den 18. September 2026 geplant. Zudem ist PlayStation Productions mit an Bord, was darauf hindeutet, dass man das Erbe der Spielereihe mit dem nötigen Respekt behandeln will.

Ob dieser neue Film tatsächlich das „Resident Evil 7“ der Kinoreihe wird – also ein radikaler, aber erfolgreicher Kurswechsel zurück zu den Horrorwurzeln –, bleibt abzuwarten. Die bisherigen Infos lassen aber hoffen, dass uns 2026 endlich ein Resident Evil-Film erwartet, der das Grauen und die beklemmende Atmosphäre der Spiele auf die große Leinwand bringt. Bis dahin bleibt uns nur abzuwarten – und darauf zu hoffen, dass es dieses Mal kein weiterer Zombie-Ballerfilm wird.