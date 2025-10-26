Neuer Silent Hill 2-Teaser: Kommt der DLC oder mehr?

Silent Hill-Fans erleben gerade eine seltene Phase voller Highlights. Nach dem Remake von Silent Hill 2 im letzten Jahr und dem kontrovers gefeierten Silent Hill f in diesem Jahr scheint Konami das Horror-Franchise wieder ernst zu nehmen. Und jetzt gibt es neues Futter: Die Sprecher der Hauptcharaktere James und Maria haben kürzlich in einem Livestream eine weitere Überraschung angekündigt.

Luke Roberts (James) deutete an, dass die Zusammenarbeit mit Bloober Team bald fortgesetzt wird. „Ich denke, es steht etwas bevor. Wir werden bald wieder arbeiten. Mehr kann ich nicht sagen, aber ihr werdet es sehen“, so Roberts. Salome Gunnarsdottir (Maria) bestätigte die Andeutungen mit einem zustimmenden Nicken, ohne jedoch Details zu verraten.

Born From a Wish DLC oder etwas Größeres?

Fans spekulieren sofort, was genau angedeutet wird. Branchen-Insider berichteten bereits, dass Bloober Team an einem DLC namens Born From a Wish arbeitet, der ursprünglich für das Remake von Silent Hill 2 fehlt. Möglicherweise plant das Team, diesen DLC zu erweitern oder als eigenständiges Paket zu veröffentlichen.

Interessant ist, dass Born From a Wish im Original erst ein Jahr nach Release von Silent Hill 2 veröffentlicht wurde, passend zum Xbox-Release. Das lässt vermuten, dass eine Xbox-Version des Remakes nicht ausgeschlossen ist, da die PS5-Exklusivität mittlerweile ausgelaufen sein könnte.

Ein Wermutstropfen: Gunnarsdottir hatte erst vor Kurzem erwähnt, dass sie von Konami oder Bloober Team noch nicht kontaktiert wurde. Ob sich das seitdem geändert hat, bleibt unklar, es sorgt aber für zusätzliche Unsicherheit bei diesem Teaser.

Vorsichtiger Optimismus

Kurzum: Fans können sich auf etwas Neues im Silent Hill 2-Universum freuen, ob DLC, erweiterte Inhalte oder ein größerer Plan – offiziell bestätigt ist noch nichts. Roberts’ Teaser ist eindeutig, aber die Details fehlen. Wer das Remake geliebt hat, sollte die Augen offenhalten, ohne voreilige Schlüsse zu ziehen.