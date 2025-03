Neuer Trailer zu The Occultist: Ein Horrorerlebnis, das den Atem stocken lässt

Daedalic Entertainment und Entwickler DALOAR präsentieren mit The Occultist ein packendes Horror-Erlebnis, das auf der NACON Connect enthüllt wurde. In diesem Egoperspektiven-Abenteuer schlüpfen Spieler in die Rolle von Alan Rebels, einem paranormalen Ermittler, der das Verschwinden seines Vaters auf der düsteren Insel Godstone aufklären muss.

