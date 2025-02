Neuer Xbox Controller Leak: Kommt „Sebile“ doch früher?

Dataminer haben in neuen XCloud-Dateien Hinweise auf den „Sebile“-Controller entdeckt. Bislang ging man davon aus, dass dieser neue Controller erst gemeinsam mit einer kommenden Xbox-Konsole veröffentlicht wird. Die neuesten Entwicklungen lassen jedoch vermuten, dass Microsoft ihn unabhängig davon bereits in der Pipeline hat.

Die Gerüchteküche rund um Microsofts nächste Generation an Controllern brodelt erneut. Ein neuer Leak in den sozialen Medien bringt frische Hinweise auf den „Sebile“-Controller ans Licht. Diese Informationen decken sich mit den Enthüllungen aus dem Gerichtsprozess FTC vs. Microsoft, der bereits vor fast zwei Jahren erste Details ans Licht brachte. Die neuen Funde könnten darauf hindeuten, dass der Controller früher als erwartet erscheint.

