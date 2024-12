Neuer Xbox-Controller mit haptischem Feedback geleakt – Microsoft zieht beim DualSense nach

Die Innovationskraft des DualSense Controllers für die PS5 bleibt unbestritten. Mit Funktionen wie haptischem Feedback und adaptiven Triggern hat Sony die Art und Weise revolutioniert, wie wir Spiele erleben. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis Microsoft ähnliche Technologien für die Xbox aufgreift. Ein neues Patent deutet nun darauf hin, dass ein Xbox-Controller mit haptischem Feedback in Arbeit ist – womöglich aber erst für die nächste Konsolengeneration.

What do you think?