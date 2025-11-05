Neuer Xbox-Spot zeigt: Physische Spiele sind am Ende, ob man will oder nicht

Microsoft hat einen neuen Werbespot für den Xbox Game Pass veröffentlicht, und trifft damit einen wunden Punkt. In dem Clip sitzt ein sichtlich gelangweilter Mann in einer alten Videothekbox und wartet darauf, dass jemand ein Spiel zurückbringt. „Das war damals“, heißt es, bevor der Spot ins Jetzt springt: Der gleiche Mann startet zu Hause ein Spiel aus der Game-Pass-Bibliothek – auf dem PC wohlgemerkt. „Neue Spiele kommen ständig hinzu“, lautet die Botschaft.

Auf dem Papier ist das cleveres Marketing: Der Game Pass mit seinen über 800 Titeln soll zeigen, dass Wartezeiten und physische Medien der Vergangenheit angehören. Doch online sieht das Publikum das anders. Unter dem Video finden sich hunderte Kommentare, die weniger Nostalgie, sondern blankes Unverständnis zeigen.

„Back then“ war wohl die bessere Zeit

„Das war damals“ – ein Satz, der laut vielen Nutzern alles sagt. Unter den meistgelikten Kommentaren liest man Dinge wie: „‚Back then‘ war die beste Zeit des Gamings“ oder „Ich spiele lieber in dieser kleinen Box als Game Pass zu unterstützen.“ Ein anderer Nutzer bringt es auf den Punkt: „Das ist der beste Werbespot, um sich eine PS5 zu kaufen.“

Tatsächlich wirkt der Spot fast wie eine unbeabsichtigte Parodie auf Microsofts eigene Strategie. Denn während man in der Werbung das bequeme digitale Spielen feiert, verschwinden gleichzeitig immer mehr Titel aus dem Abo. So verlässt Stalker 2 Mitte November den Game Pass, just in dem Monat, in dem es auch für PS5 erscheint.

Wenn Marketing die Realität vergisst

Dass Microsoft den Game Pass als modernes Nonstop-Erlebnis verkauft, ist nachvollziehbar. Doch das Timing sorgt für Kopfschütteln: Preiserhöhungen, Studio-Schließungen und fehlende Neuankündigungen lassen das Abo-Angebot derzeit alles andere als glänzen. Dass der Spot zudem ausgerechnet einen PC statt eine Xbox-Konsole zeigt, entging der Community natürlich nicht, und wurde prompt als Symbol für die schwindende Identität der Marke interpretiert.

Die Werbebotschaft „Neue Spiele kommen ständig hinzu“ wirkt angesichts der stagnierenden Abozahlen daher eher wie ein Running Gag. Oder wie ein YouTube-Kommentar es sarkastisch formuliert: „Xbox Game Pass: New Games Removed All The Time.“

Der Game Pass bleibt ein starkes Angebot, keine Frage. Doch mit jeder Kampagne, die physische Spiele als Relikt darstellt, entfernt sich Xbox ein Stück weiter von den Spielern, die das Medium lieben. Vielleicht sollte Microsoft weniger erklären, wie wir heute „spielen sollen“, und wieder mehr daran arbeiten, warum man auf Xbox überhaupt noch spielen will.