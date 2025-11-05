Latest

Neuer Xbox-Spot zeigt: Physische Spiele sind am Ende, ob man will oder nicht

Ein Xbox-Werbespot erklärt Disc-Games für überholt und preist den Game Pass als Zukunft. Doch Fans sehen darin eher das Ende einer Ära.

Niklas Bender
Niklas Author
Niklas Bender
Niklas ist seit 2022 als Freelancer und Editor-in-Chief bei PlayFront.de aktiv. Er liebt die PS5, schreibt pointiert, bissig und mit klarer Meinung – egal ob zu...
Xbox Games

Microsoft hat einen neuen Werbespot für den Xbox Game Pass veröffentlicht, und trifft damit einen wunden Punkt. In dem Clip sitzt ein sichtlich gelangweilter Mann in einer alten Videothekbox und wartet darauf, dass jemand ein Spiel zurückbringt. „Das war damals“, heißt es, bevor der Spot ins Jetzt springt: Der gleiche Mann startet zu Hause ein Spiel aus der Game-Pass-Bibliothek – auf dem PC wohlgemerkt. „Neue Spiele kommen ständig hinzu“, lautet die Botschaft.

Auf dem Papier ist das cleveres Marketing: Der Game Pass mit seinen über 800 Titeln soll zeigen, dass Wartezeiten und physische Medien der Vergangenheit angehören. Doch online sieht das Publikum das anders. Unter dem Video finden sich hunderte Kommentare, die weniger Nostalgie, sondern blankes Unverständnis zeigen.

„Back then“ war wohl die bessere Zeit

Das war damals“ – ein Satz, der laut vielen Nutzern alles sagt. Unter den meistgelikten Kommentaren liest man Dinge wie: „‚Back then‘ war die beste Zeit des Gamings“ oder „Ich spiele lieber in dieser kleinen Box als Game Pass zu unterstützen.“ Ein anderer Nutzer bringt es auf den Punkt: „Das ist der beste Werbespot, um sich eine PS5 zu kaufen.“

Tatsächlich wirkt der Spot fast wie eine unbeabsichtigte Parodie auf Microsofts eigene Strategie. Denn während man in der Werbung das bequeme digitale Spielen feiert, verschwinden gleichzeitig immer mehr Titel aus dem Abo. So verlässt Stalker 2 Mitte November den Game Pass, just in dem Monat, in dem es auch für PS5 erscheint.

Wenn Marketing die Realität vergisst

Dass Microsoft den Game Pass als modernes Nonstop-Erlebnis verkauft, ist nachvollziehbar. Doch das Timing sorgt für Kopfschütteln: Preiserhöhungen, Studio-Schließungen und fehlende Neuankündigungen lassen das Abo-Angebot derzeit alles andere als glänzen. Dass der Spot zudem ausgerechnet einen PC statt eine Xbox-Konsole zeigt, entging der Community natürlich nicht, und wurde prompt als Symbol für die schwindende Identität der Marke interpretiert.

Die Werbebotschaft „Neue Spiele kommen ständig hinzu“ wirkt angesichts der stagnierenden Abozahlen daher eher wie ein Running Gag. Oder wie ein YouTube-Kommentar es sarkastisch formuliert: „Xbox Game Pass: New Games Removed All The Time.“

Der Game Pass bleibt ein starkes Angebot, keine Frage. Doch mit jeder Kampagne, die physische Spiele als Relikt darstellt, entfernt sich Xbox ein Stück weiter von den Spielern, die das Medium lieben. Vielleicht sollte Microsoft weniger erklären, wie wir heute „spielen sollen“, und wieder mehr daran arbeiten, warum man auf Xbox überhaupt noch spielen will.

Godzilla
23 Minuten zuvor

Microsoft ist sowieso der letzte Laden, bei dem ich was kaufen würde. Und wenn physische Spiele weg sind, bin ich es auch (listen Sony).
Denn diese Multi-Plattform-Strategie und all das andere wird dazu führen, daß sich alle sagen: OK, dann eben GOG und Steam.
Aber wahrscheinlich wollen die das so.
Freu mich schon auf die Retrokonsolen.

miles
1 Stunde zuvor

Xbox wird wohl noch vor den physischen Spielen am Ende sein.

Michael Schöls
1 Stunde zuvor

Ich erkläre die Xbox für tot !

René Brummund
1 Stunde zuvor
Reply to  Michael Schöls

Michael Schöls sind sie seit der Series schon angefangen hat es zu der one und ich sag’s dir die nächste Xbox wird noch weniger gekauft und das wahr es Dan endgültig

Maik Köhler
1 Stunde zuvor
Reply to  René Brummund

René Brummund die Entwicklen ja auch nur eine neue Xbox weil sie noch einen Vertrag mit AMD haben. Ansonsten hätten sie die Marke schon abgesägt

René Brummund
1 Stunde zuvor
Reply to  René Brummund

Maik Köhler ah ok das mit dem Vertrag wusste ich tatsächlich nicht klingt aber logisch

Dirk Meletzky
1 Stunde zuvor

ich kaufe schön lange nur noch digitale versionen.. je weniger gelumpe habe ich zuhause rumliegen

Lucien Noctus
1 Stunde zuvor

Im eigenen Ökosystem mag das bereits stimmen. Wenn man bedenkt, dass immer mehr Händler Xbox-Spiele aus dem Regal nehmen oder das Sortiment stark reduzieren, wirkt es eher wie der Versuch, daraus eine Entwicklung zur „Zukunft“ umzudeuten. Auf lange Sicht wird es aber nicht nur Microsoft treffen. Der Markt steuert generell auf rein digitale Vertriebsmodelle zu.

Der entscheidende Punkt dabei:
– Der Gebrauchtmarkt fällt weg.
– Preisverfall durch Einzelhandel und Restposten verschwindet.
– Der Hersteller kontrolliert dauerhaft die Preise und Verfügbarkeit.
– Verbraucher verlieren Besitzrechte und Weiterverkaufsmöglichkeit.

Das Ergebnis ist ein geschlossenes digitales Ökosystem, in dem man Spiele zwar „besitzt“, aber effektiv nur mietet – zu Konditionen, die vollständig vom Anbieter diktiert werden. Und sehr lange auf Vollpreis stehen bleiben werden.

N7Dan
2 Stunden zuvor

Wer es bisher nicht erkannt hat oder es einfach nicht verstehen wollte, der sollte spätestens jetzt wachgerüttelt worden sein.

N7Dan
1 Stunde zuvor
Reply to  N7Dan

Oh, ich meinte natürlich, das Ende des physischen Mediums eingeleitet durch Microsoft als Endgegner der Industrie & ihrer eigenen Fanbase.

Marvin Seitz
4 Stunden zuvor

Es lebe die Disc !!!

Marius Marmitt
1 Stunde zuvor
Reply to  Marvin Seitz

Marvin Seitz ne

