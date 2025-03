Battlefield 6 – Erstes Gameplay geleakt, verbesserte Zerstörung und mehr

Auch die Benutzeroberfläche orientiert sich stark an Battlefield 4. Die neue Spawn-Ansicht zeigt ein 3D-Modell der Umgebung statt einer simplen Kartenansicht und gibt sogar einen Live-Feed des Spawnpunktes. Dadurch können Spieler sofort erkennen, ob sie sich in eine sichere oder gefährliche Lage begeben.

Ein zentraler Aspekt der Leaks ist die nochmals verbesserte Zerstörung. Spieler berichten von realistisch einstürzenden Gebäuden, die nicht nur optisch beeindruckend sind, sondern auch taktische Auswirkungen auf das Schlachtfeld haben. Dies könnte an die legendären Momente aus Battlefield: Bad Company 2 erinnern, nur in einer noch größeren und detailreicheren Dimension.

Battlefield 6 soll sich stark an den gefeierten Titeln Battlefield 3 und 4 orientieren. Fans dürfen sich auf das klassische Vier-Klassen-System freuen, das durch moderne Gameplay-Mechaniken wie Neigen und Rutschen ergänzt wird. Besonders erfreulich: Spezialisten, die in Battlefield 2042 umstritten waren, scheinen nicht zurückzukehren. Stattdessen setzt man auf ein ausgereiftes Klassensystem, das an die besten Zeiten der Serie erinnert.

