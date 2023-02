Neues Call of Duty von Sledgehammer Games erscheint 2023 – Bericht

War bislang immer die Rede davon, dass in diesem Jahr kein neuer Call of Duty-Ableger erscheinen wird, haben sich diese Pläne offenbar geändert. Demnach arbeitet Sledgehammer Games an einem vollwertigen Titel, der auf PlayStation und Xbox erscheint.

Das berichtet derzeit Insider-Gaming, die glauben, dass der neue Shooter irgendwie mit dem Modern Warfare-Franchise in Verbindung steht. Das macht insofern Sinn, da man hier zunächst eine Erweiterung in Form einer neuen Kampagne erwartet hat. Ob es sich dabei um Modern Warfare 3 handelt, möchte man nicht so recht bestätigen.

„Die mit der Modern Warfare-Serie verbundenen Spiele würden darauf hindeuten, dass das Spiel Modern Warfare 3 heißen könnte, aber wir konnte den Namen des Spiels zu diesem Zeitpunkt nicht überprüfen, da er noch nicht entschieden ist.“ Insider Gaming

Call of Duty 2023 Release und Beta-Daten bekannt?

Sogar die Release- und Beta-Daten möchte man schon wissen, wonach der neue Call of Duty Premium-Titel am 10. November 2023 erscheinen soll. Die genaue Roadmap sieht demnach wie folgt aus:

Beta weekend 1 (PS4/PS5) – October 6, 2023 – October 10, 2023

Beta weekend 2 (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/PC) – October 12, 2023 – October 16, 2023

Campaign Early Access ((PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/PC) – November 2, 2023

Full Release (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/PC) – November 10, 2023

Da weiterhin das exklusive Abkommen zwischen Sony und Activision über Call of Duty besteht, sollen die exklusiven Vorteile wie der frühere Zugang zum Spiel weiterhin nur auf PlayStation gelten.

Ob dem tatsächlich so ist, wird man im Laufe des Jahres erfahren.