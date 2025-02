Neues Castlevania in Entwicklung – Ankündigung für 2025 erwartet – Gerücht

Seit Castlevania: Lords of Shadow 2 (2014) – dem letzten großen Titel in Konamis legendärer Vampir-Saga – sind bereits mehr als 10 Jahre vergangen. In dieser langen Zeit hat sich das Franchise vor allem in der Form von Netflix-Zeichentrickserien weitergehalten, doch wenn es um Videospiele geht, herrschte weitestgehend Ruhe. Diese Stille könnte jedoch bald ein Ende finden.

Castlevania-Ankündigung noch in diesem Jahr?

Laut dem GamesIndustry-Redaktuer Daniel Camilo, der womöglich über Insiderinformationen verfügt, befindet sich ein neues AAA-Castlevania-Spiel in der Entwicklung, das voraussichtlich 2025 offiziell angekündigt wird. Dies würde perfekt zu Konamis jüngstem Trend passen, seine wertvollen Marken wiederzubeleben. Nach der Veröffentlichung des Silent Hill 2 Remakes und der bevorstehenden Veröffentlichung von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ist es nicht schwer vorstellbar, dass 2026 ein neues Castlevania-Spiel das Licht der Welt erblicken könnte.

Die Frage, wer das neue Castlevania entwickeln wird, bleibt jedoch noch offen. In der Vergangenheit hatte Konami mit dem spanischen Studio MercurySteam zusammengearbeitet, das Castlevania: Lords of Shadow sowie dessen Fortsetzung produzierte. Es gibt zudem Hinweise, dass MercurySteam derzeit an zwei noch nicht angekündigten Projekten arbeitet, eines davon ein Dark-Fantasy-RPG, das in Zusammenarbeit mit 505 Games veröffentlicht wird. Das andere Projekt ist bislang ein Geheimnis – könnte es das lang erwartete neue Castlevania sein?

Castlevania ist nicht vergessen

Trotz seiner langen Pause im Videospielbereich bleibt Castlevania nach wie vor eines der wertvollsten Franchises von Konami. Zusammen mit Metal Gear und Silent Hill zählt es zu den Säulen des Unternehmens, wie der Publisher immer wieder betont hat. Angesichts des Trends von Konami, seine klassischen Marken zu revitalisieren, wie es bereits beim Silent Hill 2 Remake geschehen ist, erscheint es durchaus wahrscheinlich, dass 2025 die Rückkehr der Vampir-Saga in die Welt der Videospiele bevorsteht. Die Fans von Castlevania dürfen also gespannt sein, ob Konami den erhofften AAA-Titel liefern wird und welches Studio das Erbe der Serie fortsetzen wird.

In einer Generation, in der Remakes und Fortsetzungen die Schlagzeilen dominieren, könnte ein neues Castlevania-Spiel den nötigen frischen Wind bringen, um das Franchise wieder zu einem der führenden Namen im Action-Adventure-Genre zu machen. Wer weiß, vielleicht dürfen wir uns bald auf ein neues Kapitel der epischen Jagd auf die dunklen Mächte freuen.