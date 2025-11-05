Latest

Neues „Cross-Buy“-Icon auf der PS5: Plant Sony endlich ein echtes User-Upgrade?

Ein neues Symbol auf der PS5 deutet auf Cross-Buy zwischen PS5 und PC hin. Zufall oder Sonys erster Schritt zu einer faireren Plattformstrategie?

Ps5 Pro Unboxing 1

Ein neues Symbol sorgt in der PlayStation-Community für Diskussionen: „Cross-Buy“, was ein Pendant zu Microsofts Play Anywhere-Ansatz wäre. Entdeckt wurde es direkt im PS5-Systemcode und passt optisch perfekt zu Sonys offiziellem Icon-Design. Gefunden hat es ein Nutzer namens Amethxst, der die Logos auf X veröffentlichte.

Neben bereits bekannten Symbolen wie für den Energiesparmodus tauchten zwei neue auf: eines für „Cross-Buy“ und eines für „PS5/PC“. Dass solche Icons nicht zufällig in der Firmware landen, ist klar. Wenn Sony neue Symbole einführt, steckt meist eine konkrete Funktion dahinter oder zumindest ein Plan. Die Frage ist also: Wofür genau?

Cross-Buy zwischen PS5 und PC – oder nur alter Wein in neuen Schläuchen?

Die naheliegendste Vermutung ist, dass Sony echtes Cross-Buy zwischen PS5 und PC vorbereitet. Ein Spiel einmal kaufen und auf beiden Plattformen nutzen, ähnlich wie Microsofts Play Anywhere-Programm. Klingt simpel, wäre aber ein echter Strategiewechsel. Bisher setzt Sony bei PC-Releases auf getrennte Käufe, meist deutlich später und über Steam oder Epic Games.

Ein eigenes PC-Ökosystem mit PlayStation-Store, Cloud-Saves und Cross-Buy würde Sinn ergeben, vor allem, wenn man die wachsende Zahl an Sony-PC-Ports betrachtet. Die Hürde bleibt Steam. Die Plattform ist etabliert, bequem und hat eine riesige Nutzerbasis. Sony müsste schon einen echten Mehrwert bieten, um Spieler zum Wechsel zu bewegen. Cross-Buy wäre dafür ein starkes Argument.

Etwas bodenständiger, aber auch unspektakulärer wäre, dass das Symbol lediglich die Kompatibilität zwischen PS4- und PS5-Versionen markieren soll, also nur eine optische Klarstellung für Features, die ohnehin existieren.

Oder steckt Sonys neues Handheld dahinter?

In Fan-Kreisen kursiert auch die Theorie, das Symbol stehe in Verbindung mit Sonys nächstem Handheld, dem bisher unbestätigten PlayStation Portal-Nachfolger. Möglich, aber unwahrscheinlich: Das Gerät soll laut bisherigen Leaks ohnehin nur PS5-Spiele streamen können. Ein Cross-Buy-Label würde da keinen echten Mehrwert bieten.

Ob Cross-Buy zwischen PS5 und PC, ein neues Store-System oder einfach nur ein Komfort-Update, das neue Icon ist mehr als nur ein optischer Testballon. Sony experimentiert sichtbar mit plattformübergreifenden Ideen. Sollte das tatsächlich in Richtung Cross-Buy gehen, wäre das die nutzerfreundlichste Entscheidung, die man seit Jahren aus Tokio gehört hat.

Jetzt bleibt nur abzuwarten, ob Sony wirklich liefert oder das Symbol am Ende einfach nur ein weiteres Menü-Dekoelement bleibt.

