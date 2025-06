Neues Death Stranding-Animationsprojekt angekündigt

Die Welt von Death Stranding wächst weiter – diesmal aber nicht durch ein Spiel, sondern durch ein animiertes Filmprojekt. In Zusammenarbeit mit dem in Los Angeles ansässigen Studio Line Mileage produziert Kojima Productions derzeit einen Animationsfilm, der im bekannten Universum angesiedelt ist. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum gibt es bislang nicht.

Kein klassisches Remake, sondern neues erzählerisches Terrain

Laut einem Bericht von Deadline soll der Animationsfilm nicht die Handlung des ursprünglichen Spiels nacherzählen. Vielmehr will man sich innerhalb der bestehenden Lore bewegen und neue Geschichten erzählen. Auch wenn Details zur Story oder zu den Figuren noch fehlen, scheint das Projekt darauf ausgelegt zu sein, die Welt von Death Stranding aus einer anderen Perspektive zu erkunden.

Verantwortlich für das Drehbuch ist Aaron Guzikowski, der bereits an Serien wie Raised by Wolves sowie dem Film Prisoners von Denis Villeneuve beteiligt war. In einem Statement zeigt sich Guzikowski begeistert: „Ich liebe die Welt von Death Stranding – sie ist kreativ befreiend, düster und zugleich hoffnungsvoll. Es ist eine Ehre, gemeinsam mit Hideo Kojima neue Geschichten in diesem Universum entwickeln zu dürfen.“

Interessant ist auch der Verweis auf das Tonalitätsvorbild Predator: Killer of Killers, ein animiertes Projekt, das ebenfalls mit düsteren, aber erzählerisch freien Motiven arbeitet. Das legt nahe, dass die Animation stilistisch und erzählerisch eigene Wege gehen könnte – abseits klassischer Game-Adaptionen.

Mehr Death Stranding – aber kein Überangebot?

Unabhängig vom Animationsfilm ist außerdem ein Live-Action-Film bei A24 in Arbeit, der wohl andere Schwerpunkte setzen wird. Und natürlich steht mit Death Stranding 2: On The Beach bereits das nächste Spiel in den Startlöchern – Release ist am 26. Juni, exklusiv für PlayStation 5.

Auch wenn aktuell viele Projekte unter dem Death Stranding-Banner laufen, wirkt es nicht wie ein inflationärer Umgang mit der Marke. Vielmehr entsteht der Eindruck, dass Hideo Kojima gezielt kreative Spielräume öffnet, um das Universum zu erweitern – ohne die Spielreihe selbst zu überfrachten.

Was haltet ihr von der Idee, das Death Stranding-Universum filmisch weiterzudenken – auch jenseits der bekannten Figuren? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.