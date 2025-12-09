Neues Divinity-Projekt im Anflug? Larian-Spur löst das Rätsel der mysteriösen TGA-Statue

Zwei Tage vor den The Game Awards kocht die Gerüchteküche höher als üblich. Ratings, Leaks, verfrühte Shop-Einträge, normaler Dezember-Alltag. Doch kaum etwas hat so viel Spekulation ausgelöst wie jene düstere Statue in der Mojave-Wüste, die Geoff Keighley selbst mit kryptischen Teasern angeheizt hat.



Während Fans über God of War, Elder Scrolls oder Diablo 4 philosophierten, schoben Insider diese Theorien schnell beiseite. Und jetzt wirkt klarer denn je: Die Spur führt zu Larian Studios, und damit zu Divinity, wie MP1st herausgefunden hat.

Heute wurden drei neue Markenanmeldungen in Europa entdeckt, darunter ein frisches Logo samt zweier Icons. Die Designs passen auffällig gut zur Ästhetik früherer Divinity-Titel, wirken aber zugleich modernisiert, ein Stilwechsel, wie man ihn eher für neue Projekte als für Re-Releases nutzt.

Der entscheidende Hinweis

Der spannendste Punkt ist, dass eines der angemeldeten Icons dieselbe Kontur zeigt, die auf der geheimnisvollen Statue leuchtet. Die Überlagerung ist fast deckungsgleich. Zufall? Möglich, aber unwahrscheinlich. Zumal die Form auch stilistisch in die düstere Mythologie der Reihe passt. Ob das Symbol auf den God King oder den Black Ring verweist, bleibt abzuwarten, aber es wäre ein Setup, das Larian gezielt für eine Inszenierung wie die Game Awards nutzen könnte.

Larian arbeitet seit Jahren an mehreren Projekten, darunter einem intern „Excalibur“ genannten Titel. Dass Divinity wieder im Rampenlicht stehen könnte, überrascht daher nicht. Ein Szenario, das sich viele wünschen: Shadowdrop des OS2-Upgrades, dazu ein erster Blick auf Divinity: Original Sin 3.

Noch fehlen offizielle Worte, und genau das macht den Moment so spannend. Zwischen überzogenen Erwartungen und echten Hinweisen liegt oft ein schmaler Grat, aber die Trademark-Funde sind das bisher deutlichste Signal für ein Divinity-Comeback.

Ob der große Reveal wirklich auf der Bühne landet? Die Game Awards liefern in diesem Jahr mehr Rätsel als Antworten. Aber dieses hier scheint nahezu gelöst.

Was meint ihr – cleveres Teasing oder lesen wir zu viel hinein?