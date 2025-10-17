Neues Dragon Ball-Spiel angekündigt: Was Fans von der 40-Jahre-Feier erwarten dürfen

Die Dragon Ball-Community bekommt Anfang 2026 einen Grund zur Vorfreude. Wie das offizielle Anime-Profil auf X bestätigte, wird während des Dragon Ball Genkidamasturi am 25. Januar in Chiba, Japan ein bislang unbekanntes Spielprojekt enthüllt.

Die Veranstaltung markiert das 40. Jubiläum von Akira Toriyamas legendärer Reihe und verspricht neben der Spieleankündigung weitere Highlights: Panels mit Masako Nozawa, der Stimme Gokus, Gespräche mit Produzent Akio Iyoku und Live-Auftritte von Hironobu Kageyama, der für ikonische DBZ-Openings wie Cha-La-Head-Cha-La und We Gotta Power verantwortlich ist.

Spekulationen statt Fakten

Bandai Namco hat bislang keine weiteren Details verraten. Das macht es schwer, konkrete Erwartungen zu formulieren. Mit Blick auf die aktuellen Dragon Ball-Titel – FighterZ, Sparking! ZERO, Kakarot, The Breakers und diverse Free-to-Play-Spiele – ist es unwahrscheinlich, dass das neue Projekt in ein bereits überrepräsentiertes Genre fällt. Ein kleines Spin-off oder ein simpler Mobile-Titel würde kaum eine solche Ankündigung auf einer Jubiläumsveranstaltung rechtfertigen.

https://twitter.com/DB_anime_info/status/1979064963848360427

Die frühe Ankündigung legt dennoch nahe, dass Fans etwas Größeres erwartet. Vielleicht ein RPG, das die Welt von Dragon Ball neu interpretiert, oder ein innovatives Kampfspiel, das sich klar von FighterZ und Sparking! abhebt. Nach dem traurigen Verlust von Akira Toriyama letztes Jahr könnte dieses Projekt auch eine Art Tribut sein, ein Titel, der das Vermächtnis des Schöpfers ehrt und zugleich frische Impulse setzt.

Die große Frage bleibt: Schafft es Bandai Namco, etwas wirklich Neues zu liefern, das sowohl Langzeit-Fans als auch neue Spieler überzeugt? Oder bleibt es bei bekannten Mustern, die zwar solide, aber wenig überraschend sind? Wir wissen es in wenigen Monaten, die Vorfreude ist jedenfalls jetzt schon spürbar.