Neues Dungeons & Dragons wird ein Action-Spiel – aber nicht so, wie ihr denkt

„Baldur’s Gate 3“ hat im letzten Jahr Maßstäbe gesetzt – für Dungeons & Dragons-Fans, aber auch für CRPGs allgemein. Wer jetzt erwartet, dass Wizards of the Coast mit dem nächsten Titel denselben Weg geht, liegt daneben. Das neue D&D-Spiel entsteht bei Giant Skull, einem frischen Studio unter der Leitung von God of War-Veteran Stig Asmussen, und zielt bewusst in eine andere Richtung: Action statt Rundenstrategie, Tempo statt Taktik.

In einem Interview mit Polygon spricht Asmussen davon, dass sich sein Team auf ein “action-first”-Design konzentriert – schnelle, direkte Kämpfe, flüssige Bewegung und ein spürbarer Fokus auf Spielgefühl. Wer also auf Werteverteilung, rundenbasiertes Vorgehen und Würfelwürfe hofft, wird sich vermutlich umgewöhnen müssen. Auch wenn das D&D-Regelwerk im Hintergrund sicherlich nicht komplett verschwindet, soll der neue Titel eher in Richtung Action-Adventure tendieren als in klassische Rollenspiel-Schemata.

Keine Kopie von Baldur’s Gate 3 – aus gutem Grund

Laut Asmussen sei die Entscheidung nicht gegen „Baldur’s Gate“ gefallen, sondern für eine andere Art von Spielerlebnis. „Es macht keinen Sinn, dasselbe nochmal zu machen“, so seine Einschätzung. Statt also auf ein rundenbasiertes System mit Dialogbäumen zu setzen, will man ein Spiel entwickeln, das sich direkter und dynamischer anfühlt – ohne dabei die D&D-DNA komplett aufzugeben.

Ob das gut geht, hängt von der Umsetzung ab. Der Action-Fokus könnte D&D einer neuen Zielgruppe zugänglich machen – oder Veteranen verschrecken, die auf Tiefe und Entscheidungen setzen. Fakt ist: Giant Skull startet mit einem kleinen Team und einer klaren Designvision. Die Details zum Kampfsystem oder Story-Rahmen sind noch nicht bekannt, aber die Richtung ist klar.

Giant Skull könnte mit dem Projekt zeigen, dass D&D mehr ist als Würfel und Dialogoptionen – und auch als schnelles Action-Adventure funktionieren kann. Gleichzeitig darf man gespannt sein, wie tiefgreifend das Regelwerk integriert wird und wie viel Freiheit das Studio tatsächlich bei der Gestaltung bekommt.

Noch ist vieles Spekulation. Aber der Ansatz ist ein interessanter Kontrast zur CRPG-Renaissance der letzten Jahre. Was haltet ihr von dieser Ausrichtung – frischer Wind oder falsche Baustelle für D&D? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.