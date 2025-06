Neues Feature: Your Stories und Daily Drop auf PlayFront

Du willst keine News mehr verpassen, die dich wirklich interessieren? Keine Lust mehr, dich durch endlose Artikel-Feeds zu klicken, während andere Seiten noch immer im 2010er-Webdesign feststecken und massenhaft lieblos zusammenklickte Inhalte raushauen? Dann haben wir genau das Richtige für euch: Unser brandneues Feature „Your Stories und Daily Drop“ bringt dir alles, was du liebst – gebündelt, individuell und direkt auf deinen Screen – ein wenig wie der Welcome Hub der PS5.

Your Stack – Deine Interessen, deine Regeln

Im Bereich „Your Stack“ stellst du dir deine Welt ganz nach deinen Interessen zusammen. Egal, ob du auf bestimmte Kategorien, einzelne Autoren, spezifische Tags oder sogar einzelne Spiele wie GTA 6 abfährst – du folgst einfach, was dir taugt, und wir kümmern uns um den Rest. Jeder Klick zählt: Je mehr du interagierst, desto besser verstehen wir, was dir wirklich wichtig ist.

Das Ganze funktioniert super easy: Auf allen Archivseiten findest du ab sofort Follow-Buttons. Ein Klick, und schon landet der Inhalt in deinem persönlichen Kosmos. Das bringt dich umgehend zum zweiten Feature.

Your Stack zeigt dir deine ganz persönliche Vorauswahl.

Your Stories – Dein persönliches Gaming-Tagebuch

Du hast einen spannenden Artikel entdeckt, willst ihn aber später in Ruhe lesen? Oder ein cooles Feature gefunden, das du auf keinen Fall aus den Augen verlieren willst? Genau dafür gibt es „Your Stories“ – deine persönliche Merkliste direkt auf PlayFront.

Über jedem Artikel findest du jetzt einen Bookmark-Button. Mit nur einem Klick speicherst du dir den Beitrag ab – ganz ohne Umwege, ganz ohne Stress. Egal ob Reviews, News, Specials oder exklusive Inhalte: Alles, was du bookmarkst, landet automatisch unter „Your Stories“ – einem Bereich nur für dich, übersichtlich und jederzeit abrufbar.

Das ist perfekt für alle, die regelmäßig vorbeischauen, aber nicht immer sofort Zeit zum Lesen haben. Oder für die, die Inhalte gerne sammeln, vergleichen oder später noch mal teilen möchten. Deine gespeicherten Artikel werden dort chronologisch angezeigt – du musst also nie lange suchen oder scrollen.

Noch besser: Du kannst deine Bookmark-Sammlung jederzeit erweitern oder aufräumen. Ein erneuter Klick auf das Lesezeichen-Icon entfernt den Artikel wieder aus deiner Liste – ganz flexibel, ganz easy.

Your Stories – Bookmarks neu gedacht

Daily Drop – Frisch. Relevant. Nur für dich.

Lust auf täglichen Content, der wirklich zu dir passt? Dann ist unser „Daily Drop“ genau dein Ding. Anstatt dir einfach irgendwelche Artikel vorzusetzen, kuratieren wir jeden Tag neue Inhalte basierend auf deinen Interessen, deinem Leseverhalten und deinen Interaktionen mit der Webseite. Du liest häufig Artikel zu bestimmten Spielen, Genres oder von bestimmten Autoren? Dann wirst du im „Daily Drop“ genau das wiederfinden – und noch mehr davon entdecken.

Im Gegensatz zu einem standardmäßigen Newsfeed bekommst du hier keine generische Auswahl, sondern einen maßgeschneiderten Content-Stream, der sich jeden Tag aufs Neue aktualisier. Der Daily Drop wächst mit dir – je mehr du die Seite nutzt, desto präziser wird dein persönlicher Drop. So bleibst du immer am Puls deiner Interessen, ohne aktiv suchen zu müssen. Einfach reinschauen, durchscrollen, feiern.

Im „Daily Drop” findest du täglich eine ganz persönliche Auswahl an Inhalten.

Nur für Member

Dieses Feature ist exklusiv für registrierte User verfügbar. Warum? Weil wir glauben, dass personalisierter Content erst dann richtig Sinn macht, wenn wir dich und deine Interessen kennen. Und das Beste: Wir entwickeln das Feature kontinuierlich weiter – mit neuen Funktionen, smarterer Logik und noch mehr Möglichkeiten, deine Lieblingsinhalte zu feiern.

Mit „Your Stories und Daily Drop“ bringst du deine Gaming-News auf das nächste Level. Kein Suchen, kein Scrollen – nur das, was du wirklich sehen willst. Probier’s aus, log dich ein und gestalte deine ganz eigene PlayFront-Erfahrung! Wer die bisherigen Standard-Kategorien sucht, findet diese jetzt im Menü links.

Wir freuen uns natürlich auf Feedback und Verbesserungsvorschläge, die wir zukünftig einfließen lassen können!