Neues Gameplay-Overview zu Elden Ring: Nightreign enthüllt die gnadenlose Spielwelt

FromSoftware und Bandai Namco haben einen neuen Trailer zu Elden Ring: Nightreign veröffentlicht – dem eigenständigen Multiplayer-Koop-Action-Survival-Spiel im Elden-Ring-Universum. Der Titel erscheint am 30. Mai für PS4, PS5, Xbox Series X|S und PC.

Im Video erhalten Spielende einen umfassenden Einblick in die vielseitigen Spielmechaniken, die beim Überleben in der gnadenlosen Welt von Limveld helfen. Die Spielwelt reagiert dynamisch und verändert sich mit jedem Durchlauf – ein Konzept, das schon der begrenzte Netzwerktest angedeutet hatte, aber nun in voller Tiefe sichtbar wird.

Elden Ring: Nightreign verspricht ein herausforderndes Koop-Erlebnis mit hohem Wiederspielwert – ganz im Stil von FromSoftware.