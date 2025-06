Neues God of War in Griechenland geleakt – aber es wird Fans wohl enttäuschen

Die God of War-Reihe zählt seit jeher zu den Aushängeschildern von PlayStation. Vom brutalen PS2-Debüt bis zur nordischen Neuausrichtung 2018 hat sich das Franchise stetig weiterentwickelt – thematisch wie spielerisch. Nun scheint Sony Santa Monica eine neue Richtung auszuprobieren: Einem Bericht von Brancheninsidern zufolge soll ein neues God of War-Spiel in Arbeit sein, das Kratos zurück in die griechische Mythologie führt – allerdings in ungewohnter Form.

Wie Tom Henderson und Jeff Grubb unabhängig voneinander berichten, handelt es sich bei dem Titel nicht um ein vollwertiges Sequel, sondern um ein kleineres Spin-off im Stil eines 2,5D-Metroidvania. Das Setting: das antike Griechenland, mit einem jüngeren Kratos als Hauptfigur. Das ist insofern bemerkenswert, als dass die Serie bislang eher für wuchtige Third-Person-Action bekannt war. Die neue Ausrichtung deutet auf ein experimentelles Projekt hin, das außerhalb der bekannten Strukturen funktioniert – möglicherweise in Vorbereitung auf größere Pläne.

Zwischen Reboot und Rückbesinnung

Mit dem Soft-Reboot von 2018 hatte Santa Monica Studio die Reihe erfolgreich neu positioniert. Die Vater-Sohn-Geschichte rund um Kratos und Atreus im nordischen Setting kam sowohl bei Kritikern als auch bei Spielern hervorragend an. Doch während God of War Ragnarök diesen Handlungsbogen konsequent fortsetzte, blieben die älteren Teile für viele neue Fans unerreichbar. Die ersten beiden Spiele sind weder auf PS4 noch auf PS5 spielbar – ein Missstand, den Fans seit Langem kritisieren.

Gerüchte über eine Remaster-Sammlung der klassischen Trilogie hielten sich zwar hartnäckig, wurden aber nie offiziell bestätigt. Das nun kolportierte 2,5D-Spiel könnte zumindest teilweise diese Lücke füllen – oder zumindest nostalgische Elemente aufgreifen, ähnlich wie es die PSP-Ableger Chains of Olympus und Ghost of Sparta getan haben. Gleichzeitig würde es neue Fans nicht mit alten Story-Brocken überfordern.

Die ersten Reaktionen auf das geleakte Konzept fallen erwartungsgemäß gemischt aus. Während einige Fans in den sozialen Medien schreiben: „That’s awesome“, äußern andere offen ihre Enttäuschung. Kommentare wie „And my hype is gone“ oder „Nobody asked for this“ zeigen deutlich, dass ein 2,5D-Ableger nicht die Art von God of War ist, die sich viele vorgestellt haben. Für manche wirkt das Projekt wie ein Rückschritt, insbesondere im Vergleich zu den aufwendig inszenierten Hauptspielen. Andere wiederum sehen darin eine kreative Chance – oder zumindest ein Lebenszeichen der Marke, während das nächste große Kapitel noch auf sich warten lässt.

Enthüllung zur State of Play?

Die nächste PlayStation State of Play steht kurz bevor – laut Insidern eine mögliche Bühne für die offizielle Ankündigung. Ob das Spiel dort tatsächlich gezeigt wird, ist unklar. Bestätigt ist bislang nichts. Die Informationen basieren auf geleakten Details und gut vernetzten Quellen – was in der Branche üblich ist, aber nicht zwangsläufig bedeuten muss, dass das Projekt in Kürze enthüllt wird.

Was jedoch sicher scheint: Sony prüft aktuell neue Wege, die Marke God of War frisch zu halten. Ein kleineres, stilistisch abweichendes Spin-off kann dabei sowohl als kreatives Experiment wie auch als Überbrückung dienen – bis klar ist, wohin die Reise von Kratos als Nächstes geht.

Ein 2,5D-God-of-War klingt für manche vielleicht nach einem Rückschritt. Doch als Spin-off mit neuem Fokus und nostalgischem Setting könnte es ein spannender Zwischenschritt sein – vorausgesetzt, es wird nicht einfach nur ein Lückenfüller.