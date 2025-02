Neues God of War-Spiel indirekt von PlayStation bestätigt

Es sieht ganz so aus, als hätte PlayStation indirek bestätigt, dass ein neues God of War-Spiel in Arbeit ist. Ein kleiner, aber vielsagender Hinweis in einer aktuellen Stellenausschreibung von Santa Monica Studio sorgt für Spekulationen. Wirklich überraschend käme das jedoch nicht.

Das renommierte Sony-Studio in Kalifornien hat sein nächstes Projekt offiziell noch nicht angekündigt. Doch ein Stellenangebot für einen „Senior Technical Narrative Designer“ gibt Anlass zur Annahme, dass es sich um einen weiteren God of War-Titel handeln könnte. Auf den ersten Blick nichts Ungewöhnliches – PlayStation sucht ständig neue Talente. Doch ein spezieller Punkt in den Anforderungen sorgt für Aufsehen.

God of War-Kenntnis ist Voraussetzung

Laut Stellenausschreibung sollten Bewerber nicht nur über Kenntnisse von Konkurrenzprodukten verfügen, sondern auch „ein persönliches Verständnis von God of War-Spielen“ mitbringen. Ein Zufall? Kaum. Warum sonst sollte ein tiefgehendes Wissen über Kratos‘ Abenteuer eine Voraussetzung sein, wenn es nicht direkt um God of War geht?

Natürlich gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine davon wäre die gemunkelte „God of War Remastered Collection„. Allerdings soll diese bereits bald erscheinen, sodass ein Senior Technical Narrative Designer für dieses Projekt wohl zu spät kommen würde. Zudem wäre fraglich, ob eine Remaster-Collection überhaupt eine solche Position benötigt. Die Darstellerin von Freya brachte zudem ein Spin-Off ins Gespräch, über das sie sich persönlich freuen würde.

Bislang haben weder PlayStation noch Santa Monica Studio zu dieser Stellenausschreibung oder den aufkeimenden Gerüchten Stellung bezogen. Und es ist unwahrscheinlich, dass sich das ändern wird – beide Unternehmen sind nicht dafür bekannt, auf Spekulationen oder Stellenausschreibungen zu reagieren. Dennoch bleibt der Hinweis bestehen und dürfte die Vorfreude der Fans weiter anheizen.

Ob es sich nun um einen völlig neuen Ableger oder eine Erweiterung handelt, bleibt abzuwarten. Für Kratos dürfte die Reise jedoch noch längst nicht am Ende sein-