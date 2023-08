Neues God of War? Stellenausschreibung lässt aufhorchen

God of War Ragnarök ist im November 2022 für PS4 und PS5 erschienen und zu einem großen Erfolg für Sony geworden. Die Geschichte um den alten Haudegen Kratos und seinen Sohn Atreus konnte viele Fans begeistern und das wuchtige Kampfsystem machte wie schon im Vorgänger viel Spaß. Wie und ob es mit der Reihe weitergeht, ist aktuell noch unklar. Dabei ist es natürlich sehr unwahrscheinlich, dass Sony nicht auf den zuletzt großen Erfolgen aufbauen möchte. Eine Stellenausschreibung bei God of War-Entwickler Santa Monica Studios könnte jetzt ein erster Hinweis auf eine Fortsetzung sein.

Neues God of War schon in Arbeit?

Santa Monica Studio arbeitet seit 2005 in erster Linie an der God of War-Reihe. Es gab kleine Zusammenarbeiten mit anderen Entwicklern etwa für PlayStation All-Stars Battle Royale, aber keine anderen eigenen Releases. Man kann also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass Kratos auch in Zukunft beim PlayStation-Studio bleiben wird. Da die Arbeiten an God of War Ragnarök lange abgeschlossen sind, stellt sich die Frage, weshalb das Team jetzt auf der Suche nach einem neuen Combat Designer in Vollzeit ist.

In der Stellenausschreibung wird explizit ein Combat Designer für ein bisher unangekündigtes Projekt gesucht. Die Anforderungen, die an interessierte Bewerber gestellt werden, sind ebenfalls klar formuliert:

Sie müssen God of War (2018) und God of War Ragnarök (2022) kennen und in der Lage sein, ausführlich über die Kampfsysteme, Mechaniken und Gegner zu sprechen.

Letztendlich ergeben sich daraus drei Möglichkeiten: Einerseits könnte es einen DLC für God of War Ragnarök geben. Die Geschichte ist zwar abgeschlossen, einzelne Storys könnten aber auch in Form von Prequels oder ähnlichem erzählt werden. Das scheint aber eher unwahrscheinlich, da die Arbeiten an so einem DLC wohl schon länger laufen würden und es wenig Sinn ergibt, dafür einen neuen Mitarbeiter einzustellen.

Vorstellbar wäre auch, dass Santa Monica Studios an einer komplett neuen IP arbeitet, die ein Kampfsystem im Stil von God of War bieten soll. Zumindest gab es erst vor wenigen Wochen Hinweise darauf, dass das nächste Projekt eine Sci-Fi IP wird. Zu guter Letzt gibt es noch die Möglichkeit, dass tatsächlich ein neuer Ableger in Arbeit ist. Die letzte Option wäre wohl die, die sich Fans am meisten wünschen würden.