Neues PlayStation-Studio sucht nach Talenten für kooperativen AAA-Multiplayer-Titel

Das Studio selbst bleibt weiterhin ein Rätsel. Es gibt zwar Gerüchte, dass es sich um ein großes Projekt handelt, aber der Name des Studios sowie weitere Details zum Spiel sind bisher nicht offiziell bestätigt. Was wir jedoch wissen, ist, dass PlayStation ein großes, auf Multiplayer ausgelegtes Spiel in petto hat, das die soziale Komponente des Gaming stärken könnte.

Ein neues PlayStation-Studio in Los Angeles sorgt für Aufsehen. Eine kürzlich aufgetauchte Stellenausschreibung lässt vermuten, dass das Studio an einem „hochkarätigen AAA-Konsolentitel“ arbeitet, der einen kooperativen Multiplayer-Modus bieten könnte. Dies könnte die erste große Überraschung für das Studio sein, dessen Existenz bis vor ein paar Wochen ein offenes Geheimnis war. Im Januar bestätigten jedoch Stellenanzeigen aus LA , dass das Unternehmen intensiv nach neuen Talenten suchte – und die neuesten Informationen werfen nun einen ersten Blick auf das Projekt.

