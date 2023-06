Neues PS5 Bundle mit PlayStation Plus Premium Abo angekündigt

Sony hat ein brandneues PlayStation 5 Bundle angekündigt, das komplett auf PlayStation Plus getrimmt ist. Dieses kann derzeit ab rund 17 EUR im Monat erworben werden.

Das neue Bundle scheint es derzeit exklusiv bei O2 zu geben, das einmal die PS5 Disc Edition enthält, sowie ein PlayStation Plus Premium Abo für 24 Monate. Das ist für jene interessant, die eine PS5 vielleicht nicht komplett auf einmal bezahlen wollen.

PS5 und PlayStation Plus Bundle ab 17 EUR im Monat

Als Beispiel kann man das 24 Monats-Angebot nehmen, also solange auch das PlayStation Plus Premium Abo läuft. Dann sehen die Kosten wie folgt aus:

Gerät mtl. (24 Raten): 34,50 €

Gerät Anzahlung: 1,00 €

Versandkosten: 4,99 €

einmalig gesamt: 5,99 €

Gesamtkosten: 839,98

Zieht man jetzt den Gegenwert der PS5 (550 EUR) und dem PlayStation Plus Premium (240 EUR) Abo ab, zahlt man effektiv 50 EUR drauf. Optional kann man einen O2 Tarif dazu wählen, dessen Details auf der Angebotsseite verfügbar sind.

So geht es Schritt für Schritt:

Bestelle deine PlayStation 5 bei O 2 . Du erhältst das Bundle aus Konsole und Gutschein für die Mitgliedschaft per Post. Falls du deine Konsole innerhalb der 14-tägigen Widerrufsfrist zurücksendest, wird auch das PS-Plus-Abo storniert.

Der monatliche Ratenbetrag erhöht und reduziert sich jeweils mit der entsprechenden Laufzeit.

Das Bundle ist ab sofort lieferbar, allerdings auch nur in begrenzter Stückzahl verfügbar. Ob dieses auch in den regulären Handel kommt, ist nicht bekannt.

PS5 Bundle mit PlayStation Plus

Das bietet PlayStation Plus Premium

PlayStation Plus Premium bietet alle Vorteile von PlayStation Plus Essential und PlayStation Plus Extra sowie Zugriff auf den Klassiker-Spielekatalog mit Spielen der originalen PlayStation, PS2, PS3 und PSP, Testversionen von ausgewählten Spielen und Cloud-Streaming. Das Abo gibt es für 16,99 € monatlich, 49,99 € vierteljährlich oder 119,99 € jährlich, was rund 10€ im Monat entspricht.

Die PlayStation Plus Spiele für den Monat Juni wurden gerade erst freigeschaltet, darunter Far Cry 6, Soulstice, das neue Rogue Legacy 2 ab Ende Juni und weitere. In Zukunft wird auch das Game-Streaming für PS5-Spiele verfügbar sein, allerdings nur in der Plus Stufe.