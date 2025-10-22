Neue PS5 Firmware 25.07-12.20.00 verfügbar – das steckt drin

Sony hat ein neues PS5 Firmware Update ausgerollt, und diesmal gibt’s tatsächlich ein bisschen mehr als das übliche „Verbesserung der Systemleistung“. Die Version 25.07-12.20.00 ist ab sofort verfügbar und wiegt rund 1,3 GB – für ein Systemupdate also im üblichen Rahmen.

Neben kleineren Optimierungen gibt es ein paar praktische Neuerungen, die den Alltag mit der Konsole angenehmer machen sollen. So lässt sich jetzt direkt auf der PS5 der Seriennummer der Konsole und angeschlossener DualSense-Controller nachsehen, ein Detail, das bisher nur über Umwege oder auf der Verpackung zugänglich war.

Bessere Controller-Stabilität und überarbeitete Menüs

Sony hat außerdem die Firmware des DualSense Edge aktualisiert, um dessen Stabilität zu verbessern. Was das konkret bedeutet, verrät man nicht, vermutlich geht es um kleinere Input- oder Verbindungsprobleme, die in der Praxis selten auffallen, aber bei einem Premium-Controller natürlich unangenehm sind.

Auch das Nachrichtensystem wurde überarbeitet, mit klareren Texten und leicht verbesserter Bedienung. Kein großes Re-Design, aber ein Feinschliff, der zeigt: Sony schraubt weiter an der Benutzeroberfläche, wenn auch in kleinen Schritten.

Und natürlich darf der obligatorische Satz nicht fehlen: Die Systemleistung und Stabilität wurden verbessert. Das liest man in jedem Changelog, ist aber zumindest in diesem Fall Teil eines insgesamt solideren Gesamtpakets.

PS5 Changelog Version: 25.07-12.20.00

Du kannst ab jetzt die Seriennummer deiner Konsole und von aktuell per USB oder Bluetooth® verbundenen DualSense Wireless-Controllern mithilfe deiner Konsole überprüfen. Wähle für deine Konsole Einstellungen > System > Systemsoftware > Konsoleninformationen und prüfe dann die Seriennummer . Wähle für einen DualSense Wireless-Controller Einstellungen > Zubehör > Allgemein > Erweiterte Einstellungen > Seriennummer anzeigen .

Wir haben die Gerätesoftware des DualSense Edge Wireless-Controllers aktualisiert, um die Stabilität zu verbessern.

Wir haben die Nachrichten und die Benutzerfreundlichkeit auf einigen Bildschirmen verbessert.

Wir haben die Leistung und Stabilität der Systemsoftware verbessert.

Kein Gamechanger, aber sinnvoll

Das Update ist kein Grund, sofort die Konsole anzuschmeißen, aber wer ohnehin regelmäßig seine PS5 auf dem neuesten Stand hält, bekommt hier ein paar kleine, aber sinnvolle Verbesserungen.

Interessant bleibt die Frage, wann Sony wieder größere Features nachliefert, etwa im Bereich Benutzerprofile, Cloud-Optionen oder PSSR-Upscaling, das mit der PS5 Pro noch einige Baustellen hat. Die Nachfolgeversion PSSR2 wird frühestens 2026 erwartet. Bis dahin darf man sich über ein sauberes, stabiles System freuen – langweilig, aber wichtig.

Ein solides Update ohne Überraschungen. Kein Showcase für neue Funktionen, aber ein weiteres Puzzleteil in Sonys stetiger Feinarbeit am PS5-Ökosystem. Stabil, transparent, unspektakulär, genau das, was man sich eigentlich von Systemsoftware wünscht.