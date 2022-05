Neues PS5 Modell CFI-1200 in Japan gesichtet

Sony bereitet die Markteinführung eines neues PS5 Modells vor, das die Modellnummer CFI-1200 trägt. Dieses wurde jetzt in Japan gesichtet.

Bislang lief die PS5 unter der Modellnummer CFI-1000, welche dem Launch-Modell entsprach, sowie seit 2021 die Modellnummer CFI-1100, dessen größte Änderung der interne Kühlkörper war, der erheblich verkleinert wurde. Nun, gut ein Jahr später, steht die nächste Revision in den Startlöchern.

Gesichtet wurde das PS5 Modell CFI-1200 bei den zuständigen japanischen Behörden, dem Ministry of Internal Affairs and Communications, die bei wesentlichen Änderungen an den Bauteilen eine neue Genehmigung erteilen müssen, um den üblichen Standards und Richtlinien zu entsprechen. Dies betrifft meist Funkstandards wie W-Lan, Blueooth etc.

Was ist neu am Modell CFI-1200?

Bislang ist das Modell nur anhand von Papieren gesichtet worden, aus denen noch keine spezifischen Änderungen hervorgehen. Ob Sony diese überhaupt ankündigen wird oder man wieder selbst herausfinden muss, wie zuletzt mit dem Kühlkörper, bleibt daher abzuwarten.

Vergleicht mal allerdings die beiden Modelle CFI-1100 und CFI-1200, lassen sich kleine Unterschiede beim Radiotyp, Frequenz und der Antennenleistung ausmachen. Denkbar wäre, dass Sony hier auf einen anderen Hersteller beim W-Lan oder Bluetooth-Modell setzt.

Solche Änderungen im Laufe einer Generation sind an sich auch nichts ungewöhnliches und werden oft mit dem Ziel der Optimierung der Produktionskosten erklärt. Zuletzt war hier allerdings auch die Rede von einer Umstellung des Prozessors auf 6nm Basis, um damit der anhaltenden Krise im Halbleitermarkt entgegenzutreten.

Hoffnung auf eine PS5 Slim oder PS5 Pro braucht man sich vorerst wohl nicht zu machen, die wohl nicht so kurzfristig nach dem ursprünglichen Launch folgen werden. Eine so radikale Überarbeitung oder ein Upgrade wird frühestens 2014 erwartet.

Wann die neuen PlayStation Revision auch hierzulande in den Läden stehen wird, bleibt ebenso abzuwarten. Meist vergehen noch mehrere Wochen, bis man durch Zufall auf eine der entsprechenden Konsolen trifft, abgesehen von der ohnehin schwierigen Verfügbarkeit der PS5. Nun extra darauf zu warten, ist ebenso unnötig.