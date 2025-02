Neues PS5-Spiel sieht aus wie ein Mix aus Valheim und Zelda: BotW

Mit einem Trailer, den wir euch unten eingebunden haben, hat das Studio Noodle Cat Games das neue Survival-Adventure Cloudheim vorgestellt. Der Titel setzt stark auf Koop-Inhalte und soll noch 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen. Das gezeigte Material erinnert optisch an die neueren Zelda-Spiele, aber auch an den Survival-Hit Valheim.

Das ist Cloudheim

Ähnlich wie Valheim setzt auch Cloudheim auf Elemente der nordischen Mythologie. Ragnarök hat die Welt zerstört und es liegt an den Spielern, eine neue Welt zu errichten. Zu diesem Zweck können unzählige fliegende Inseln erkundet werden. Die eigene Basis ist dabei auf dem Rücken einer riesigen, ebenfalls fliegenden Schildkröte verortet.

Cloudheim will viele Features bieten, die in den vergangenen Jahren erfolgreich waren. So können Spieler im Koop für bis zu 4 Personenen gemeinsam erkunden, Ressourcen abbauen und natürlich auch eine eigene Basis bauen. Die Möglichkeiten dazu sehen im Trailer sehr umfangreich aus und Schönbauer dürften auf ihre Kosten kommen.

Auf den umliegenden Inseln warten selbstverständlich nicht nur Schätze, sondern auch fiese Monster. Diese werden in actionreichen Kämpfen erledigt. Dabei soll das Physik-System eine wichtige Rolle spielen. Das erinnert natürlich stark an Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom, wo auch beispielsweise Felsen als Geschosse genutzt werden können. Im Trailer sind auch einige riesige Bosse zu sehen, die eine besondere Herausforderung bieten dürften.

Auch ein umfangreiches Crafting-System darf bei einem solchen Titel nicht fehlen. In Cloudheim können Spieler aus gesammelten Ressourcen allerlei neue Waffen und Rüstungen, aber auch Deko-Gegenstände herstellen.

Noodle Cat Games ist ein neues Studio, bei dem Entwickler arbeiten, die zuvor etwa bei Epic Games, PopCap, EA und weiteren Entwicklern tätig waren. Dennoch ist Cloudheim das erste Projekt des Studios und es bleibt abzuwarten, ob die ambitionierten Pläne auch umgesetzt werden können.

Den Trailer zum Spiel könnt ihr euch hier anschauen: