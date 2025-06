Neues PS5-Systemupdate behebt endlich bekanntes Problem für High-End-Gamer

Sony hat gestern ein neues Systemsoftware-Update für die PS5 (v.25.04-11.40.00) veröffentlicht. Während die offiziellen Patchnotes vorwiegend kleinere Verbesserungen in der Benutzeroberfläche und bei der Nachrichtenfunktion beschreiben, steckt unter der Oberfläche eine bedeutende Fehlerbehebung, die für viele VRR-Nutzer (Variable Refresh Rate) relevant ist.

VRR-Probleme bei 120 Hz und niedrigen Bildwiederholraten gelöst

Bereits seit längerem klagten PS5-Spieler in verschiedenen Foren, darunter dem bekannten PlayStation-Subreddit, über Ruckler bei der Nutzung von VRR. Besonders betroffen waren Spiele, die ein 120-Hz-Output oder eine variable Framerate unterstützen, etwa The Last of Us Part 1 und 2. Das Problem zeigte sich aber auch bei Titeln ohne 120-Hz-Modus, die VRR in niedrigeren Bereichen (zwischen 48 und 60 Hz) nutzen, wie zum Beispiel Elden Ring. Berichten zufolge verschwinden die störenden Ruckler nach dem Update auch in solchen Fällen, was viele Spieler als große Verbesserung empfinden.

Interessant ist, dass Sony dieses VRR-Problem in den offiziellen Update-Notes nicht erwähnt hat. Erst Digital Foundry bestätigte auf Nachfrage, dass der Fix tatsächlich enthalten ist. Das lässt darauf schließen, dass Sony sich bewusst entschieden hat, die Beseitigung dieses Fehlers eher im Hintergrund zu behandeln. Für viele Nutzer dürfte es dennoch eine willkommene Nachricht sein, da gerade die Xbox Series X|S seit Einführung von VRR hier durchgängig ein besseres Erlebnis bot.

Keine großen neuen Features, aber solide Verbesserungen

Abgesehen von der Fehlerbehebung bei VRR bringt das neue PS5-Update keine neuen großen Funktionen mit sich. Die letzte größere Aktualisierung im April hatte unter anderem die Benutzeroberfläche zum PlayStation 30. Jubiläum und die Audiofokus-Funktion eingeführt, mit der Spieler den Voice-Chat und leise Geräusche besser aus dem Spielsound herausfiltern können.

Das PS5-Systemsoftware-Update ist vor allem eine Fehlerbehebung, die lange überfällig war. Für VRR-Nutzer bedeutet es ein spürbar verbessertes Spielerlebnis ohne die vorherigen Ruckler, was Sony durchaus als Schritt in die richtige Richtung gewertet werden kann. Es bleibt abzuwarten, ob künftige Updates VRR stärker in den Fokus rücken oder sogar weitere neue Features nachreichen.

Habt ihr das Update schon installiert und könnt ihr die Verbesserungen bei VRR bestätigen? Schreibt gern eure Erfahrungen in die Kommentare!