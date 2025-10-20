Latest

Neues Resident Evil Remake geleakt – Capcom soll an zwei Horror-Klassikern gleichzeitig arbeiten

Ein Leak verrät: Capcom arbeitet angeblich an Remakes von Resident Evil 0 und Code Veronica. Fans dürfen sich auf zwei Horror-Comebacks freuen.

Resident Evil Logo

Capcom hat offenbar noch nicht genug von Remakes. Laut einem aktuellen Leak entsteht derzeit ein neues Resident Evil 0 Remake. Die Info stammt aus einem Bericht von MP1st, der sich auf interne Quellen beruft – und das klingt plausibel. Parallel soll auch Resident Evil: Code Veronica überarbeitet werden. Damit würde Capcom gleich zwei Fan-Favoriten der frühen 2000er zurückbringen, die schon lange auf der Wunschliste vieler Spieler stehen.

Resident Evil 0: Codename „Chamber“

Das Projekt trägt intern wohl den Namen „Chamber“, ein direkter Hinweis auf Protagonistin Rebecca Chambers. Laut den bisherigen Informationen bekommt das Spiel eine komplett neue Sprecherbesetzung. Schauspieler Jon McLaren – bekannt aus Marvel’s Guardians of the Galaxy – soll eine Rolle übernehmen, vermutlich die des Ex-Sträflings Billy Coen.

Das Remake wird angeblich die Story erweitern und neue Perspektiven auf bekannte Ereignisse bieten. Der Zugführer, der im Original kaum eine Rolle spielte, soll diesmal eine zentrale Figur werden. Damit könnte Resident Evil 0 erzählerisch an Tiefe gewinnen, etwas, das das Original durchaus gebrauchen konnte.

Zwei Remakes, zwei Zeitpläne

Laut Leak ist Resident Evil: Code Veronica zuerst dran und soll Anfang 2027 erscheinen. Resident Evil 0 würde dann 2028 folgen. Offiziell bestätigt ist bislang nichts, aber die Informationen decken sich mit früheren Gerüchten. Capcom hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Erfolgsserie mit seinen Remakes hingelegt, angefangen bei Resident Evil 2 bis hin zu Resident Evil 4. Beide Spiele wurden für ihren Mix aus Nostalgie und moderner Technik gefeiert.

Wenn das stimmt, spielt Capcom erneut seine größte Stärke aus: alte Spiele mit aktuellem Know-how neu zu erfinden. Resident Evil 0 war damals technisch ambitioniert, aber spielerisch sperrig. Ein modernes Remake mit frischem Gameplay und besserem Storytelling könnte genau das sein, was die Serie braucht, um weiter relevant zu bleiben.

Bis Capcom den Leak bestätigt, bleibt’s Spekulation, aber eine, die sich ziemlich realistisch anfühlt.

