Neues Sony Patent macht den Spieler überflüssig

Innovative Ideen werden fast jeden Tag für Spiele erfunden und patentiert. So auch ein jüngstes Patent von Sony, das den Spieler in Zukunft überflüssig machen könnte. Zumindest in Teilen könnte sich dieser einfach zurücklehnen und einfach nur zuschauen.

Die Idee steht eigentlich entgegen dem, was das Spielen ausmachen, nämlich selbst aktiv zu sein und nicht nur einen Film zu schauen. Mittels KI könnte dies allerdings möglich werden und den Spieler zeitweise ablösen, um ganze Gameplay-Abschnitte zu „überspringen“. Dies wird in dem Patent (via GameRant) als „Auto-Play-Mode“ bezeichnet, wonach hier ein KI-Modell zum Einsatz kommt, welches den Spielstil des Spielers adaptiert.

In dem Patent wird dies so beschrieben, dass Daten aus dem PSN herangezogen werden, wie die Nachahmung eines spezifischen Spielstils aus vorherigen Gameplay-Abschnitten, um diese auf unter anderem eine schwierige Herausforderung anzuwenden, die der Spieler selbst nicht meistern möchte oder kann. Dieser kann dann anschließend selbst entscheiden, ob der Auto-Play-Mode weiterläuft oder anschließend der menschliche Spieler wieder übernimmt.

Kontroverse Idee vs. geniale Spielhilfe

Während das Patent zunächst danach klingt, als würde es die menschliche Komponente vollständig ersetzen, ist hier durchaus ein hilfreicher Ansatz zu erkennen. Sony ist mit der PS5 jeher bestrebt darin, alle möglichen Spielhilfen anzubieten, die möglich sind. Dies vor dem Hintergrund, dass Daten zeigen, nur die wenigsten Spieler beenden ihre Spiele vollständig.

Hier sucht Sony seit dem Start der PS5 nach Ideen, wie man dem entgegenwirken kann. Zur Verfügung stehen bereits verschiedene Spielehilfe-Tools auf der PS5, wie das Gameplay-Sharing, hilfreiche Tipps in spezifischen Abschnitten direkt vom Entwickler usw. Dass dies eines Tages vollständig die KI übernehmen könnte, ist daher ein durchaus logischer Schritt.

Kritik gibt es dahin gehend, dass es überhaupt keinen Sinn macht, den Spieler in dieser Form zu ersetzen, da man dann auch gar nicht zu spielen braucht. Das dürfte letztendlich davon abhängen, wie sehr man ein solches KI-Feature ausreizt oder wie groß die Verlockung am Ende ist, überhaupt davon Gebrauch zu machen.

Wie seht ihr das? Sinnvoll oder eine weitere Art Gefahr durch KI?