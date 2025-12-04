Neues Star Wars-Spiel: Insider deutet baldige Enthüllung an

Wenn im Star Wars-Kosmos ein neues Spiel angekündigt wird, knistert sofort die Luft. Das Universum ist so weit verzweigt, dass ein einzelner Titel vollkommen neue Facetten sichtbar machen kann, ob düstere Spionage wie in Andor, klassische Jedi-Fantasie oder raues Schmugglerleben wie in Star Wars: Outlaws.

Genau deshalb sorgt ein aktuelles Gerücht für Unruhe. Laut dem Insider Kurakasis steht eine neue Spiele-Enthüllung unmittelbar bevor. Und die Fanwünsche könnten kaum unterschiedlicher sein. Ein Hinweis auf die Game Awards?

Was wir wissen – und was wir nur hoffen dürfen

Der Insider betont, dass es weder das ambitionierte „Star Wars Eclipse“ von Quantic Dream ist, noch EAs „Star Wars: Zero Company“, dem Taktikspiel, über das bereits spekuliert wurde. Dadurch wird der Kreis enger, aber auch spannender.

Viele richten ihren Blick direkt auf Star Wars Jedi 3. EA hat längst bestätigt, dass die Reihe weitergeht, aber bisher keine Details genannt. Wenn man die bisherigen Entwicklungszyklen betrachtet – „Fallen Order“ 2019, „Survivor“ 2023 – ist eine Ankündigung jetzt nicht nur möglich, sondern sogar naheliegend. Die Pandemie hatte zwar Einfluss auf frühere Zeitpläne, aber das Team rund um Respawn gilt als gut eingespielt. Ein erster Teaser wäre also plausibel, gerade wenn der Release noch ein bis zwei Jahre entfernt liegt.

Ebenso schwirrt ein zweiter Wunschkandidat im Raum: das KOTOR-Remake. Offiziell ist es kein neues Spiel, aber aufgrund der langen Funkstille und der Studio-Wechsel wirkt es inzwischen fast wie ein Mysterium. Wenn es tatsächlich überarbeitet wurde, könnte ein Re-Reveal die Marke neu aufstellen, ähnlich wie Capcom es mit Resident Evil geschafft hat. Aber Entwicklungsprobleme machen eine zeitnahe Enthüllung weiterhin unsicher.

Ein großer Moment für Fans – egal, was kommt

Was auch immer in den nächsten Tagen präsentiert wird: Es könnte ein Momentum schaffen, das die Spielelandschaft der Marke entscheidend prägt. Ein neuer Jedi-Teil würde die Saga fortsetzen, KOTOR wäre ein Prestigeprojekt, und ein Strategiespiel könnte völlig neue Wege öffnen.

Jetzt bleibt nur die Frage: Welches Spiel würdest du dir persönlich wünschen – und warum?