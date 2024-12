Neues Terminator-Spiel bringt offenbar 2D-Retro-Charme zurück

Die Terminator-Reihe bekommt neuen Zuwachs – und das auf unerwartete Weise. Laut einer kürzlich veröffentlichten Bewertung des Australian Classification Board steht mit „Terminator 2D: No Fate“ ein 2D-Spiel im ikonischen Franchise in den Startlöchern. Entwickelt wird das Spiel von Reef Entertainment , das bereits mit „Terminator: Resistance“ solide Arbeit ablieferte.

