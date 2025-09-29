Neues The Lord of the Rings-Spiel in Arbeit – Konkurrenz zu Hogwarts Legacy 2

Die Welt von Mittelerde steht offenbar vor einem neuen Kapitel: Laut einem Bericht von Insider Gaming ist ein bislang unangekündigtes The Lord of the Rings-Spiel in Entwicklung. Besonders spannend ist die Beteiligung des Abu Dhabi Investment Office (ADIO), das Gerüchten zufolge rund 100 Millionen US-Dollar in das Projekt investieren und damit Hogwarts Legacy 2 Konkurrenz machen wollen. Offiziell ist der Deal noch nicht unterzeichnet, soll aber in den kommenden Tagen finalisiert werden. Bislang wurde die Entwicklung intern finanziert.

Was Spieler genau erwarten können, bleibt noch unklar. Die Quelle gibt nur preis, dass es sich um ein Third-Person-Action-Spiel handelt, das laut Aussagen der Entwickler als direkte Konkurrenz zu Hogwarts Legacy 2 positioniert werden soll. Ferner sind mehrere Partner an Bord, darunter Embracer, Revenge und weitere Unternehmen, die in unterschiedlichen Bereichen zum Gelingen des Titels beitragen sollen. Interesse kam zuletzt aus Richtung des Silent Hill 2-Directors, der gerne eine düstere Version des Franchise entwickeln würde.

Embracer Group als zentraler Spieler

Es lohnt sich, einen genaueren Blick auf Embracer zu werfen: Der schwedische Konzern hält die Rechte an The Lord of the Rings seit 2022. Im Mai dieses Jahres wurde die Gaming-Sparte neu strukturiert und unter dem Label „Fellowship Entertainment“ zusammengefasst – eine Marke, die neben Mittelerde auch IPs wie Kingdom Come Deliverance, Metro und Dead Island umfasst. Dieser Schritt zeigt, dass Embracer das Potenzial seiner Lizenzen ernst nimmt und bereit ist, große Investitionen und Kooperationen einzugehen.

Für Spieler bedeutet das: mit solch einer hochkarätigen Unterstützung könnten wir ein Spiel erwarten, das technisch und inhaltlich auf dem Niveau aktueller AAA-Titel agiert. Gleichzeitig bleibt offen, welche Geschichten aus Mittelerde erzählt werden und wie eng das Spiel an die bekannten Filme oder Bücher angelehnt sein wird.

Traumprojekt für Spieler?

Bis auf die Third-Person-Perspektive und die Positionierung im Action-Genre gibt es noch wenige konkrete Informationen. Interessant ist aber die Finanzierungsstruktur, denn ein großer Teil kommt von externen Partnern, während die bisherige Entwicklung intern lief. Das könnte Einfluss auf Umfang, Story und Release-Zeitplan haben – Faktoren, die Mittelerde-Fans besonders interessieren dürften.

Abschließend bleibt die Frage: Wie sehr wird dieses neue The Lord of the Rings-Spiel die Erwartungen der Community erfüllen? Und kann es wirklich mit Hogwarts Legacy mithalten, das bereits eine solide Fanbasis aufgebaut hat? Die nächsten Wochen dürften entscheidend sein, um erste offizielle Details zu erfahren.