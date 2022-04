Neues Tomb Raider ohne Rhianna Pratchett, Spekulationen über Remake 

In diesen Tagen haben Square Enix und Crystal Dynamics die Entwicklung eines neuen Tomb Raider-Spiels bestätigt, das mithilfe der Unreal Engine 5 entsteht. Umgehend gibt es erste Spekulationen, in welche Richtung der Titel geht.

Was schon jetzt feststeht, ist allerdings, dass Tomb Raider diesmal ohne die Autorin Rhianna Pratchett entwickelt wird, die zuletzt an der Trilogie gearbeitet hat. Das sagte Pratchett bei den BAFTA Awards, die sich dennoch darauf freut, wohin es Lara Croft als nächstes verschlägt.

Pratchett hatte insbesondere an der Charakter-Entwicklung von Lara Croft mitgewirkt, von der unerfahrenen Forscherin zu der Heldin, die Lara Croft am Ende wurde.

„Wir hatten eine wirklich spaßige Zeit, ihren Charakter weiterzuentwickeln, also würde ich gerne weniger Vaterprobleme sehen. […] Ich mag es zu sehen, wie sie sich selbstständig macht und wirklich Freude an dem hat, was sie tut. Denn als wir das Reboot-Spiel schrieben, war sie wirklich auf dem Weg, eine Tomb Raider zu werden. Sie war wie ein Proto-Tomb Raider. Und all die Eigenschaften, die man mit Tomb Raider verbindet, wie Zähigkeit, Tapferkeit, Einfallsreichtum, sprudelten bei ihr an der Oberfläche.“

Eurogamer