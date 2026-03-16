Neural Rendering: Wie DLSS 5 und PSSR 2 die Grafikregeln für PC und PS6 neu schreiben

Nvidias DLSS 5 verspricht fotorealistische Beleuchtung durch neuronale Netze ab Herbst 2026. Doch während PC-Spieler mit der RTX 50-Serie aufrüsten, stellt sich für Konsoleros eine harte Frage: Bleibt dieses Grafik-Wunder der PS6 verwehrt?

Die technologische Kluft zwischen PC und Konsole könnte sich Ende 2026 massiv vergrößern. DLSS 5 ist kein klassischer Upscaler mehr, sondern ein „Neural Renderer“. Die Technologie nutzt Machine Learning, um Beleuchtung, Materialien und Schatten komplett neu zu generieren.

Spiele wie „Hogwarts Legacy“, „Starfield“ oder „Resident Evil Requiem“ wirken physikalisch korrekt ausgeleuchtet, ohne dass die Hardware jeden Lichtstrahl mühsam berechnen muss. Einige beeindruckende Ergebnisse zeigt Digital Foundry in einem neuen Special.

Nvidia-Exklusivität als unüberwindbare Hürde

DLSS 5 basiert auf proprietären Algorithmen, die zwingend die Tensor-Cores der Nvidia-Architektur voraussetzen. Da Sony für die PS6 weiterhin auf eine Partnerschaft mit AMD setzt, wird DLSS 5 technisch nicht auf der Konsole ausführbar sein.

Die PS6 wird auf einem Custom-Chip basieren, der wahrscheinlich auf der Zen 6- (CPU) und RDNA 5-Architektur (GPU) fußt. AMD-Hardware verfügt schlicht nicht über die spezifischen Schnittstellen, um Nvidias geschlossenes KI-Ökosystem anzusprechen.

Sonys Antwort: PSSR 2.0 und „Project Amethyst“

Sony ist sich dieser Lücke bewusst. Intern läuft die Entwicklung der PS6 unter dem Codenamen „Project Amethyst“. Hier arbeiten Sony und AMD an einer tiefen Integration von KI-Beschleunigern, den sogenannten Neural Arrays.

PSSR 2.0: Die aktuelle Version von PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) wird gerade erst für die PS5 Pro ausgerollt und zeigt in Titeln wie Resident Evil Requiem beeindruckende Ergebnisse bei der Bildstabilität.

Die aktuelle Version von PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) wird gerade erst für die PS5 Pro ausgerollt und zeigt in Titeln wie Resident Evil Requiem beeindruckende Ergebnisse bei der Bildstabilität. Neuronale Beleuchtung: Für die PS6 ist das Ziel, mit PSSR nicht nur die Auflösung zu erhöhen, sondern – ähnlich wie DLSS 5 – Lichtberechnungen durch KI zu „schätzen“, um echtes Pfadtracing bei 60 oder gar 120 FPS zu ermöglichen.

Der PC bleibt die Speerspitze

Trotz der Bemühungen von Sony bleibt der zeitliche und technische Vorsprung bei Nvidia. DLSS 5 wird im Herbst 2026 bereits marktreif sein, während die PS6-Hardware zu diesem Zeitpunkt vermutlich noch in der finalen Design-Phase steckt. Wer die absolute Speerspitze des „Neural Renderings“ erleben will, kommt an der RTX 50-Serie nicht vorbei. Die Konsole wird liefern, aber sie wird – wie schon beim Raytracing – der Entwicklung am PC hinterherlaufen.

Die PS6 wird DLSS 5 nicht unterstützen. Sony wird jedoch mit einer eigenen, auf AMD-Hardware optimierten Lösung (PSSR 2.0/Amethyst) versuchen, den optischen Effekt des neuronalen Renderings zu kopieren. Der Nutzwert für Konsolenspieler liegt in einer stabileren Bildrate bei gleichzeitig höherer visueller Treue, auch wenn die absolute Präzision von Nvidias Modellen unerreicht bleiben dürfte. Ein netter Ausblick ist es aber schon jetzt.